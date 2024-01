La Cámara Baja le da un respiro al ministro Montes: aprueba la cuestión previa y no procede la acusación constitucional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Realizada la labor de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda Carlos Montes propiciada por la oposición, este jueves llegó la hora de que se pronunciara la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la viabilidad del libelo acusatorio. Dada la decisión de la defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, de deducir en primer plano la cuestión previa debido a que estimó que esta debía ser aprobada, porque la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución exige.

De este modo y después de poco más de dos horas de debate, la Sala de la Cámara determinó aprobar la cuestión previa por 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, con lo que no se pasó al fondo y se dio por rechazada (se entiende por no presentada) la acusación constitucional en contra del secretario de Estado.

Antes de la celebración del resultado y en el marco de la defensa de la cuestión previa, el abogado defensor fue descartando uno a uno todos los capítulos del libelo, haciendo hincapié en lo complejo del trabajo de la defensa debido a las incorrecciones del documento, no sólo en materias de fondo, sino muchas en materias de forma. En el marco de su exposición, Ruiz-Tagle no sólo destacó la honorabilidad del ministro, sino que también destacó la eficiencia de su trabajo.

Así, el abogado reproducía una defensa muy similar a la expresada ante la Comisión Revisora, mientras una serie de ministros que acompañaron a Montes en la testera, seguían con atención las palabras de Ruiz-Tagle. Entre otros, estuvieron presentes la vocera Camila Vallejo, la ministra del Trabajo Jeannette Jara; y los ministros de la Segpres Álvaro Elizalde y de Justicia Luis Cordero.

A su turno, los representantes de la oposición que integraron la Comisión Revisora –Víctor Pino (exPDG), Cristián Labbé (UDI) y Natalia Romero (indep. UDI)- defendieron su postura, haciendo caso omiso de los errores que Ruíz-Tagle dejó de manifiesto durante esta jornada, tanto de forma como de fondo; sino también los abogados expertos invitados a la comisión. Entre otras cosas, el abogado defensor destacó que no se considerara el que la acusación constitucional debe ser de última ratio y que se acusara objetivamente y no “subjetivamente” al ministro, de una serie de hechos mencionados, que no correspondían a su supervigilancia