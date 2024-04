Lagos Weber responde a Coloma por secreto bancario: “No creo que los principales países de la OCDE apliquen el concepto de pesca milagrosa”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El proyecto de cumplimiento tributario ya está siendo estudiado en la Comisión de Hacienda del Senado, liderada por el oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD). Por ahora, al menos, no parece que hubiera mucho acuerdo respecto de algunos elementos clave del proyecto, como por ejemplo el alzamiento del secretario bancario, que no termina de cuajar en la oposición, entre otros temas.

Al respecto, Diario Financiero conversó con el senador Lagos Weber, quien a pesar de todo tiene confianza en que se alcancen los acuerdos necesarios para viabilizar la iniciativa, que es parte del pacto fiscal. El senador defiende el proyecto y le responde al expresidente del Senado Juan Antonio Coloma (UDI), quien manifestó sus dudas respecto de la forma como se aborda el alzamiento del secreto bancario en la propuesta del Gobierno. “Lo único que planteo es por qué hay tanta resistencia a algo que la mayoría de las democracias representativas liberales del mundo tienen”, sentencia el senador del PPD; pero también expresa su mirada acerca de la necesidad de avanzar en modificaciones al sistema político.

Y, en el contexto de la Enade, Lagos Weber asegura que, “en el debate, se ha creado un clima artificialmente malo desde el punto de vista económico”.

-Dado que el proyecto de cumplimiento tributario está con suma urgencia, ¿cuál es el cronograma que programó para la tramitación del proyecto en la comisión?

-Al margen de la urgencia que le pone el Gobierno, que es una forma de priorizar; junto con recibir audiencias, mi objetivo será conocer más en profundidad el proyecto y cuáles son los temas que generan desafíos. Hay tres o cuatro que ya podemos visualizar.

-¿Cuáles diría que son?

-La norma general antielusión, el secreto bancario, el denunciante anónimo y la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Y es importante que a nivel técnico se comiencen a explorar, desde el Senado, fórmulas que contribuyan a superar esos desafíos, con nuestros asesores, los de los parlamentarios de oposición y los del Gobierno. Eso, en paralelo a lo que se haga en la comisión de ir conociendo el proyecto, que es más que esos temas.

-Mencionaba cuatro “desafíos” que tendrá la comisión y el Senado en general, que coinciden con los aspectos que el senador Coloma visualiza como los “nudos” que enfrentará el proyecto, pero él hacía énfasis en el secreto bancario, porque no comprende el objetivo de la propuesta del Gobierno…que visualiza como…

-Él hablaba de la pesca milagrosa… Y eso en absoluto. No creo que los principales países de la OCDE, a nivel tributario, apliquen el concepto de pesca milagrosa, ni EEUU, ni Francia, ni el Reino Unido o países como con los que a uno le gustaría compararse en el futuro. No hay tal cosa. Chile, junto con Suiza, son la excepción en la manera que tienen regulado el secreto bancario. Y en ninguno de estos países que le mencioné se le impide a los ciudadanos ejercer sus derechos, tener su privacidad, tener sus resguardos. Podemos llegar a un entendimiento después, pero yo parto de la base que esto ocurre en países razonables, sociedades sofisticadas, no veo por qué nosotros no vamos a tener algo similar.

-Justamente la protección de la privacidad de las personas es uno de sus principales argumentos para discordar con la propuesta del Gobierno, entonces ¿sería posible combatir, por ejemplo, el crimen organizado sin el alza del secreto bancario, con una fórmula distinta?

-Yo soy más práctico en esto. Cuando veo que en Estados Unidos, Reino Unido o Francia se preservan los derechos de las personas sobre su privacidad, la seguridad de sus datos personales, por qué nosotros no podríamos acercarnos a ese tipo de legislaciones; cuando, además, la misma OCDE nos ha planteado que tenemos que avanzar en esto. Entonces, esto lo veo como algo muy atávico de unos sectores de Chile más conservadores en esta materia y partir de la base que esto no se puede hacer, me parece que es un exceso.

-A su juicio, ¿el alzamiento del secreto bancario es clave para combatir el crimen organizado?

-No voy a decir ninguna frase grandilocuente. Es importante y en otros países más sofisticados que el nuestro, que tienen desafíos similares al nuestro, regulan el secreto bancario de manera muy similar a la forma en que lo está planteando el Gobierno en su proyecto. Lo único que planteo es por qué hay tanta resistencia a algo que la mayoría de las democracias representativas liberales del mundo tienen.

-¿A qué atribuye esa resistencia?

-Yo no atribuyo intenciones, quiero superar ese problema, quiero encontrar una solución.

¡Flaco, no te gusta nada!

-Para encontrar una solución se tiene que llegar a acuerdo y se suponía que en la Cámara habían logrado un consenso, pero ahora en el Senado parece que todo volvió a cero, entonces, ¿cómo llegar a acuerdo?

-No voy a entrar a negociar por los medios, porque creo que eso no contribuye. Prefiero hablarlo con mis colegas de la Comisión de Hacienda y cuando estemos en la discusión van a salir los argumentos. Creo que hay espacio para darle atribución al Servicio de Impuestos Internos, las resoluciones tendrán que ser fundadas para poder acceder a esas cuentas bancarias, tendrán que ser en específico para los fines que se piden. No se trata de tener un acceso ilimitado por cualquier razón, creo que eso cae de cajón.

-¿Será tan así que cae de cajón?

-Además, en el secreto bancario hay un régimen general; pero en el régimen excepcional, que es el que creo que genera los problemas, el Servicio de Impuestos Internos hace un requerimiento al Tribunal Tributario Aduanero y esto es para delitos bien específicos. No es que el servicio se mande solo. Por eso, el senador Coloma podría hacer su frase en otra oportunidad de mejor manera, porque no es una pesca milagrosa en que se vayan a buscar todas las cuentas bancarias que se les ocurra y a ver si hay algo que no les gusta, primero va a tener que ir al Tribunal Tributario Aduanero para explicar por qué quiere revisar una cuenta bancaria. Eso es lo que entiendo que está en el proyecto.

-Entonces, ¿las posibilidades de llegar a acuerdo están?

-Es que yo no puedo negarme a llegar a esa posibilidad, porque si no, no debería estar en esta profesión. La única vez que nuestro país ha progresado ha sido con acuerdos.

-Si lo que se busca no es crear nuevos impuestos, sino que se paguen los que ya existen…

-Aquí no se crea ningún impuesto nuevo, no se alzan impuestos, no se afecta un guarismo, no se crean tramos impositivos nuevos. Aquí lo que se persigue es el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Otra cosa es que algunos sostengan que cuando se cambia una definición, algunos pueden entender que se extiende la base sobre la cual se aplica el impuesto o que va a alcanzar a otras transacciones.

-¿Y no es así?

-Eso será discutible. Y algunos tienen entre ceja y ceja la norma general antielusión. Bueno, las planificaciones tributarias agresivas, que no dicen relación con el giro del negocio, necesariamente tienen un sentido de racionalidad económica para el giro del negocio, son cuestionadas no sólo en Chile, en otras partes del mundo también. No porque no esté infringiendo el Código Tributario significa que no es una elusión. Por eso que la elusión siempre es más discutible y para eso se generan las bases para el Estado de derecho, para que la gente se pueda defender. Impuestos Internos tiene que tener ciertas normas que lo inhiban, tiene que dar resoluciones fundadas, desde el punto de vista de la marcha y el giro normal de los negocios, para decir que ciertos movimientos son o no tributables y lo tendrá que explicar también la persona de la empresa.

-En la oposición parece que eso no está tan claro.

-Mira, cuando salen buenos incentivos las cosas mejoran, es como la plataforma que ahora sacó Impuestos Internos sobre el tema de las propiedades y la eventualidad que algunos se dan en arriendo. En ese caso, habrá que pagar los arriendos y habrá que tributar por los ingresos que generan los arriendos. Eso existe en la legislación chilena hace muchos años, lo que pasa es que no hay control, cuesta fiscalizarlo; pero hoy día con la inteligencia artificial, con los datos que hay aumentan las probabilidades de control y los ciudadanos también responden a eso. Entonces, hay que generar las condiciones para eso.

-En ese contexto, ¿habrá empresarios que caigan en los márgenes de elusión o evasión que se supone que hay en Chile?

-Es que mi problema no son los empresarios. Uno legisla para que paguen los impuestos las personas naturales y jurídicas, y que cada uno cumpla si es que es sujeto del pago de impuestos. Hay que generar las condiciones para eso. Se rechazó la reforma tributaria en marzo del año pasado y el Gobierno tiene propuestas para rebajar el impuesto corporativo, que materializará más adelante si se dan las condiciones, pero por ahora estamos trabajando en el cumplimiento tributario y se trabajó con la oposición para estos efectos y son medidas que apuntan a que se paguen los impuestos que hoy día existen.

-¿Cómo se entienden las diferencias si la oposición también dice que hay que pagar los impuestos que existen?

-Bueno, puede haber opiniones distintas, pero no basta partir la discusión con una palabra introductora de que estamos todos de acuerdo en que hay que pagar los impuestos, pero no me gusta la norma general antielusión, no me gusta que se levante el secreto bancario, quiero que me cambie la gobernanza de no sé qué, no me gusta el denunciante anónimo; o sea, ¡flaco, no te gusta nada! Entonces, busquemos un mecanismo, pero no podemos quedarnos donde estamos. Yo no ando apuntando a los empresarios, no digo que a la gente le guste pagar más impuestos; pero hay que pagar los impuestos que hay que pagar, nomás.

-Entonces, insisto, ¿cuáles son los acuerdos a los que habría que llegar para que efectivamente el proyecto avance si todo lo que mencionó no le gusta a la oposición?

-Habría que avanzar en tres frentes simultáneamente: en cumplimiento tributario, que incluye el tema tributario propiamente tal, la eventualidad de introducir modificaciones a los impuestos, ya sea alza de algún impuesto, rebaja del corporativo, etc. Pero, al mismo tiempo, trataría de ir avanzando en un paquete con el tema Isapres. Y eso, por qué no, empujarlo en algo más ambicioso en el área política.

Enade: “Voy a ir a apoyar al Presidente y al ministro Marcel”

-¿Cómo qué?

-Ya que en el Senado el oficialismo es minoría, después que Demócratas está al lado de la derecha, me gustaría que los que toman las decisiones alcanzaran un entendimiento que permita que desde la política se genere un avance sustantivo, a ojos de la opinión pública, de que nos ponemos de acuerdo en temas que son importantes para los chilenos: léase reforma previsional, el mejor uso los recursos públicos; que el próximo gobierno que llegue o el subsiguiente tenga algún grado de conducción en el Parlamento, que le permita avanzar en una agenda. Y para eso también está latente la posibilidad de que desde el Parlamento podamos avanzar en una reforma al sistema político.

-¿Es viable una reforma al sistema político en este clima?

-Creo que hay un espacio en estos casi dos años que quedan, que tampoco son dos años porque se va a juntar con los tiempos electorales. Tratar de avanzar en esto, pero en aras del beneficio para todos, para nuestro país y para el sistema político, que le va a decir los chilenos que fuimos capaces de avanzar y ponernos de acuerdo, que salimos de nuestro metro cuadrado. Que Lagos Weber salió de su metro cuadrado y que Coloma salió de su metro cuadrado y se pusieron de acuerdo. Eso significaría que el sistema, que nuestra democracia, con todo lo que algunos la critican, aborda los temas que importan y evitamos las tentaciones populistas, cortoplacistas o el negocio de corto plazo.

-El sistema político es algo que preocupa transversalmente, ¿quiénes deberían impulsarlo?

-La derecha tiene la principal responsabilidad, porque es mayoría para empujar esa solución. Es difícil, con viento en contra, en subida, no tenemos todos los combustibles necesarios, pero si se suman fuerzas se va a poder hacer; enfrentar el viento en contra, la pendiente en contra y la falta de combustible. Pero si tenemos éxito, vamos a haber acordado estabilidad y dar una señal de que el sistema responde a los chilenos. Eso es lo que yo voy a empujar como senador de la República y veo ahí al Gobierno, al ministro Mario Marcel en el tema económico, completamente jugado en esta línea. Él no se quedó de brazos cruzados el año pasado cuando le botaron la reforma tributaria, no, avanzamos en el tema del cumplimiento.

-A propósito de lo que señala, esta semana se realiza un nuevo Enade al que el empresariado llega un poco pesimista, ¿comparte esa mirada sobre la economía?

-En el debate, se ha creado un clima artificialmente malo desde el punto de vista económico, Es como el ABC de generar un mal clima. O sea, se habla de un país que está completamente estancado, que se desmorona económicamente y yo veo un país en que el Imacec crece en febrero; el Banco Central mejora las cifras de crecimiento para este año, sin ser espectaculares, hasta el Fondo Monetario Internacional opina lo mismo; el ritmo del aumento en el nivel de precios ha disminuido, o sea, tenemos una inflación a la baja que va a converger finalmente. Y muchas alertas que tenemos son del exterior, son reales y hay que estar preparados, pero de ahí a un país que se caiga… Entonces, creo que lo de Enade es una oportunidad, pero es una oportunidad cuando todos los actores llegan de buena fe.

-¿Va a asistir me imagino?

-Voy a ir a apoyar al Presidente y al ministro Marcel, porque creo que genuinamente quieren llegar a un entendimiento en estas materias, porque veo que tienen ese espíritu y esperaría que desde el sector privado tomen la oportunidad, tomemos la oportunidad. A veces, es importante cerrar acuerdos cuando los tiempos son relativamente favorables y hoy es un tiempo favorable para acuerdos. Quizás, es mejor cerrar acuerdos cuando los tiempos son favorables y no esperar el óptimo, porque a veces lo óptimo es muy elusivo.