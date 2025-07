Cunde preocupación en el Congreso e instan transversalmente al Gobierno a activar los canales diplomáticos con EEUU por arancel al cobre

Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump de que impondrá un arancel del 50% a las importaciones de cobre, se activaron las alarmas en nuestro país y en el Congreso también reaccionaron a la información, ya que no deja de preocupar, pues el metal rojo es una de las exportaciones que genera mayores ingresos a Chile.

Desde la Cámara Alta, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores explicó que a la sesión de este martes de la instancia acudió la subsecretaria de la cartera Gloria de la Fuente, momento en el que se produjo la noticia. Sin embargo, el parlamentario aseguró que “hasta el momento, Chile no ha sido notificado formalmente de un alza en los aranceles”, por lo que añadió que “no es una noticia oficial”.

Por otra parte, continuó aseverando que la subsecretaria “le comunicó a la Comisión de Relaciones Exteriores que ya hay sesiones técnicas entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Chile para abordar todos los asuntos relacionados con la guerra comercial. Eso incluso a pesar de que Estados unidos sabía que el Presidente Boric iba a asistir a la Cumbre de los BRICS”.

Por lo que hizo un llamado a “no generar alarmas frente a una información que todavía no es oficial y que Chile no ha sido notificado de ningún alza en relación con la gran minería del cobre”, insistió.

Otro integrante de la instancia, el senador Iván Moreira (UDI), opinó que el anuncio de Trump es “una noticia en desarrollo”; ya que aún no conocemos sus alcances ni si afectará a Chile, “así que lo prudente es esperar a tener más detalles”.

En todo caso, agregó que “sería aventurado pensar que, de afectar a Chile, fuera por la presencia del presidente Boric en la Cumbre de los BRICS, dado que sería una medida que se impondría a varios países y no sólo al nuestro”. Y recordó que “lo dije en su oportunidad: no era buena idea que el presidente asistiera a la Cumbre de los BRICS, pero dudo que eso pueda considerarse un antecedente del reciente anuncio del presidente Trump”, argumentó bajándole el perfil a un tema que su sector y su partido han subrayado.

Sesión especial en Comisión de Minería

Por lo pronto, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) anunció que citará a sesión especial para analizar el impacto del arancel de la disposición anunciada por Trump, pues es “una medida que ya está generando fuertes repercusiones en el mercado internacional, donde el precio del metal rojo se disparó más de un 10% en el mercado Comex”, explicó el legislador opositor, que añadió que citará a la instancia a la ministra de Minería Aurora Williams y al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, para anticipar escenarios, “probablemente negativos”.

Pero, el diputado no dejó pasar la oportunidad de endosarle al Presidente Gabriel Boric la responsabilidad de lo ocurrido, asegurando que el mandatario contribuyó “a este deterioro en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, al priorizar vínculos con bloques como Brics en desmedro de aliados históricos”.

La preocupación de los parlamentarios se debe a que, según los cálculos de Sulantay, el impacto de esta medida sobre la economía local no es menor, puesto que “en 2024, Chile exportó US$ 5.640 millones en cobre refinado a Estados Unidos, lo que convirtió a ese país en el segundo mayor destino de este producto después de China. En total, Estados Unidos representó 11,3% de las exportaciones de cobre chileno, en un año donde el valor global de las exportaciones del metal (incluyendo concentrado y refinado) alcanzó los US$ 50.858 millones. Además, el cobre refinado fue el segundo producto más exportado por Chile en 2024”.

Vínculo histórico

Además, comentó que desde el mundo político y empresarial se teme que este arancel de carácter proteccionista no sólo afecte la competitividad del cobre chileno en el mercado norteamericano, sino que provoque una reacción en cadena con otras economías, afectando empleo, inversión y recaudación fiscal. Por lo que concluyó que el Gobierno debe dar una señal clara a este respecto: “No podemos seguir actuando con liviandad en política exterior, cuando las consecuencias económicas son tan evidentes y perjudiciales para el país. La minería no puede pagar los costos de los errores diplomáticos de La Moneda”, sentenció.

Por su parte, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Corporación, el RN Diego Schalper, coincidió con Sulantay en que la situación es preocupante, “por lo que significa la vinculación histórica entre Chile y Estados Unidos, especialmente en materia cuprífera”. Pero más allá de eso, agregó que Chile tiene que desplegar toda su fuerza diplomática para hacerle ver a EEUU la importancia para ambos países de fortalecer su vínculo histórico en materia comercial, cultural y política.

Justamente, en términos políticos, “hacerle ver a las autoridades norteamericanas que las acciones y dichos del Presidente Boric son parte de una mirada de un Gobierno que va de salida”.

La zanahoria y el garrote

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (indep.-PPD), alertó sobre el hecho de que “una vez más estamos ante la amenaza de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump”, pero admitió que no es una buena noticia para Chile y es necesario reaccionar como país.

Por lo que sugirió que los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se comuniquen rápidamente con Estados Unidos o si es posible viajar a ese país, para conocer realmente el contexto del anuncio, “porque tampoco se dan detalles de cómo se va a implementar, en base a qué”, lamenta Araya.

Esto, porque Chile no se puede “quedar de brazos cruzados” y, en cambio, se debe buscar una respuesta rápida, “para ver qué reacción vamos a tener nosotros, recordando que Chile es el productor más grande e importante del mundo en este yacimiento", subrayó.

Otro integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el oficialista Raúl Soto (PPD), calificó lo sucedido como “grave”, ya que “hemos tenido varias amenazas respecto de los aranceles, pero ninguna de las características de ésta, que afecta directamente al cobre”, que es el principal motor de la economía chilena, señaló.

Según Soto, Estados Unidos es un mercado de primera relevancia para Chile, por lo que, “sin duda alguna que de concretarse algo como eso sería un daño tremendo, muy nocivo para nuestras proyecciones económicas y, por lo tanto, hay que activar todos los canales diplomáticos, comerciales, políticos, para evitar que eso efectivamente se llegue a concretar; y resguardar los intereses de nuestro país que evidentemente acá se ponen en riesgo”, argumentó el legislador.

Sin embargo, Soto dijo que hasta ahora hay mucha “especulación” y que cree que Trump está “en un juego de la zanahoria y el garrote para abrir negociaciones respecto de distintos mercados y favorecer los intereses americanos”.

El Estado chileno actuará “con claridad y firmeza”

El excandidato presidencial, diputado Jaime Mulet (FRVS), integrante de la Comisión de Minería, reconoció que las exportaciones de cobre hacia Estados Unidos podrían verse afectadas por el anuncio del presidente Donald Trump; sin embargo, dadas las proyecciones de demanda estos efectos podrían ser “no tan negativos”. Además, solicitó avanzar en una mayor autonomía de la industria en el país, insistiendo en fundir y refinar cobre en Chile.

No obstante, llamó a “estar muy atentos, actuar con mucha responsabilidad y pensar que la principal materia prima que exporta Chile debe seguirse fundiendo y refinando en Chile para aumentar la capacidad de fundición y refino que hoy día es extremadamente pobre”.

Mientras que la frenteamplista presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ericka Ñanco, expresó que “la señal es grave. No sólo afecta directamente nuestros intereses económicos, también tensiona una relación comercial que históricamente se ha basado en el respeto mutuo”.

La legisladora manifestó su respaldo al trabajo de la Cancillería y expresó confianza en que el Estado chileno actuará “con claridad y firmeza” ante esta situación e hizo un llamado a la unidad nacional. “Frente a señales como esta, el país necesita sentido de responsabilidad. Cuando lo que está en juego es Chile, no caben pequeñeces ni cálculos de corto plazo”, sentenció.

Y dijo que si bien aún no existe una comunicación oficial del gobierno estadounidense, subrayó que “este tipo de anuncios deben ser observados con atención y responsabilidad”.

Para el socialista Nelson Venegas, quien también integra la Comisión de Relaciones Exteriores, la situación es mucho más compleja y “no me parece correcto que nosotros estemos siendo objeto de presiones de esta naturaleza y que las decisiones que el pueblo chileno adopte tengan este nivel de injerencia por parte de un país extranjero”, dijo coincidiendo con el tema de las presiones aludidas por sus predecesores.