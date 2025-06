Primaria oficialista: el día después del apoyo DC a Carolina Tohá tuvo intensa agenda de la candidata en el Congreso

Primero se reunió con el presidente de la Democracia Cristiana, diputado Alberto Undurraga; luego, el Consejo Nacional de la colectividad respaldó su candidatura; y, este miércoles, la candidata presidencial del Socialismo Democrático (SD), Carolina Tohá, llegó a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, donde pasó a saludar a la bancada de diputados del falangismo para agradecer el respaldo de la colectividad y acto seguido se reunió en un almuerzo con los parlamentarios del SD.

Mucho se demoró la colectividad liderada por Undurraga en tomar la decisión de apoyar la opción de la exministra del Interior, y habrá que ver si aún podrán obtener de este respaldo la cuota de cupos a la que aspiran para la elección parlamentaria. Por otro lado, está por verse si el llamado de la DC a sus adherentes y simpatizantes para que concurran a votar por Tohá en la primaria del 29 de junio tiene algún efecto concreto, faltando menos de un mes para la elección.

Algunos DC admiten que hubiera tenido más fuerza que el partido respaldara a una de las candidatas más moderadas del oficialismo -junto con el diputado Jaime Mulet (FRVS)- a tiempo para participar del proceso electoral y sumar sus votos al SD para asegurar el triunfo de Tohá. Ello porque la definición que tomó el martes el partido fue percibida por algunos como una “apuesta” de última hora y, como tal, su efecto es incierto.

Iván Flores (DC): “Finalmente la Democracia Cristiana tomó una decisión”

Uno de los molestos por el tiempo que se perdió antes de tomar la definición es el senador Iván Flores, quien fue uno de los que se opuso abiertamente a la fallida candidatura presidencial del presidente del partido, diputado Alberto Undurraga. “Confusa y ambigua, pero finalmente la Democracia Cristiana tomó una decisión, que es lo que importa”, manifestó el parlamentario falangista.

En este sentido, añadió que la colectividad debió haber hecho un acto de “realidad política” y haber tomado “rápidamente” una decisión respecto de a quién apoyaría, pero que, a su juicio, “se sabía que iba a ser Carolina Tohá y hemos perdido un mes”, mismo periodo que se perdió -dice- para iniciar una negociación amplia, clara y colaborativa con “firmeza política”.

Flores fue categórico en celebrar que la DC tenga candidata, “pero seguimos poniendo condiciones para la lista parlamentaria y eso no colabora en el ambiente que debe ser creado para actuar, como tiene que actuarse en una negociación política, por acuerdo, por omisión o por lo que sea. Pero aquí necesitamos tener súper claro cuáles son los escenarios y no estar entregando apoyos y condiciones a goteras. Eso, no colabora”, advirtió.

Jaime Naranjo (indep. PS): “Es una decisión tardía”

Si bien desde el SD agradecen la decisión de la DC, algunos se atreven a cuestionar la oportunidad. Ese es el caso del diputado de la bancada socialista Jaime Naranjo, quien estimó que “lamentablemente es una decisión tardía que va a impedir que sus militantes puedan participar en las primarias”. Aunque a renglón seguido añadió que, “en todo caso, se reconoce y se valora esta decisión que ha tomado este partido, ya que es muy importante que las fuerzas de centroizquierda se vayan alineando en un espíritu de trabajo unitario para enfrentar los desafíos electorales que tiene nuestro país, tanto en el plano parlamentario como presidencial”.

Y manifestó su esperanza de que los días que restan para la primaria, los militantes DC trabajen para motivar al mundo independiente que sigue a ese partido a participar en los comicios. Algo similar planteó el jefe de la bancada independiente PPD, diputado Héctor Ulloa, quien manifestó que es muy importante que la DC “nos acompañe en este proceso” y que también nutra al sector “de sus ideas, por cuanto, nos han acompañado permanentemente desde la recuperación de la democracia”.

Ulloa agregó que la postura DC la “entendemos como un tremendo gesto fraterno y como una invitación a que, ojalá, la Democracia Cristiana, sus cuadros, sus figuras, no solamente se sumen a una fotografía con Carolina Tohá, sino también comiencen a integrar los comandos respectivos en todas las comunas del país”.

Tohá: “La opinología no sirve”

Tras sus actividades en el Congreso, la candidata dio un punto de prensa en el que señaló que pasó a agradecer a la bancada de diputados DC por “este paso tan relevante, pero que es un paso de muchos más que tenemos que hacer”. Y anunció que en las próximas semanas habrá más pasos “para conquistar ese preciado triunfo y sobre todo establecer la candidatura más competitiva para disputar la elección presidencial a fin de año”.

En cuanto al acuerdo parlamentario al que espera llegar la DC por el respaldo entregado, Tohá no quiso manifestarse si prefiere una o dos listas parlamentarias y, dejando la pelota en la cancha de los partidos políticos, indicó que “las alternativas que hay que evaluar son las que permitan el mejor resultado posible y la mayor unidad. Eso es lo que hay que buscar, sumar”.

Y agregó que este es el momento de trabajar, porque “la opinología no sirve” y enfatizó que ella se imagina la “unidad de toda la centroizquierda” a partir del trabajo conjunto y eso se puede conseguir -desde su punto de vista- con una lista u otra fórmula y que eso va a depender del trabajo que hagan los partidos.

En la oportunidad, Tohá evitó entrar en una polémica con la candidata del Partido Comunista (PC) Jeannette Jara, que de alguna manera criticó su trabajo en seguridad al señalar que “se han hecho esfuerzos, pero los resultados son los que son y eso nadie lo puede negar”. No obstante, la aspirante del SD a La Moneda señaló que “todos los que alguna vez hemos enfrentado el desafío de conducir la política de seguridad sabemos que es una tarea muy compleja, que requiere muchas dimensiones, que hay que trabajarla de manera persistente en el tiempo”.

Y ante cuestionamientos de Jara a algunos integrantes del comando y apoyos a Tohá, la exministra del Interior respondió que “nadie me puede cuestionar que soy una persona que está en las buenas y en las malas, que soy leal, que soy derecha y que cumplo los compromisos”. A eso añadió que la de primarias es una elección abierta.