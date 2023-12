Agenda de integridad pública: Boric compromete proyecto para terminar con el secreto bancario en casos de evasión y elusión

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que cuenta con 210 medidas para mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción.

Según expuso el mandatario, entre las iniciativas se cuenta el levantar el secreto bancario en investigaciones sobre evasión y elusión. En el combate a la delincuencia de todo tipo, también se establece el combate a la corrupción al crear una Fiscalía Supraterritorial para poder investigar los delitos de corrupción y lavado de activos.

En una ceremonia en La Moneda, Boric señaló que “anuncio que vamos a levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión, proyecto que además presentaremos prontamente, porque es fundamental para financiar proyectos fundamentales para la ciudadanía como la reforma de pensiones. Y crearemos un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas”.

Cabe recordar que el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, rechazada en su idea de legislar en marzo en la Cámara, contemplaba cambios en el secreto bancario con fines tributarios. A fines de esta semana el Ejecutivo presentará su nuevo pacto fiscal, donde insistirá con esta medida.

El mandatario precisó que “esta estrategia no tiene por objetivo principal resolver la contingencia o temas particulares, no se hace pensando en el caso específico de la municipalidad de Algarrobo, de Las Condes o en el caso convenios, pero también actúa en estas, porque el objetivo es dar una respuesta estructural y permanente a una serie de brechas para no dar tregua a la corrupción”.

Medidas adicionales

El Presidente adelantó que va a presentar un proyecto de ley para prevenir los conflictos de interés para evitar “pitutos” para llegar a algunos cargos; para regular transferencias del Estado a terceros como casos de fundaciones; prevenir conflictos de interés en directivos del fútbol; y mejorar la Ley de Lobby.

"En Chile no debiera haber espacio ni complacencia con faltas a la probidad y abusos ni con la impunidad ni para quienes buscan sacar provecho a partir de recursos de todos los chilenos, o para quienes sacan provecho de posiciones de poder para sacar privilegio injusto y horadando el sentido profundo de la función pública”, señaló el mandatario.

Para lo anterior, Boric planteó que se requiere del compromiso de todos los actores involucrados: “Este no debiera ser un lugar para ventaja política o quien grita más fuerte, sino que para la unidad. Eso pide la ciudadanía frente a la percepción de corrupción que ha aumentado fuertemente”.

Las 210 medidas se agrupan en las categorías de Función Pública, que comprende a los órganos del Estado, las actividades que realizan al servicio de las personas y el conjunto de personas que ejercen labores en ellos; Recursos Públicos, que corresponden a los medios que se encuentran a disposición del Estado para cumplir con sus funciones y financiar el gasto público; Transparencia, que consiste en promover el principio que llama a respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración. Política, que apunta a cerrar las brechas identificadas en materia de partidos políticos y campañas electorales; y Sector Privado, que se refiere a todos los actores del mundo de los negocios, como las empresas privadas y públicas, además de sus trabajadores, representantes y gremios.