Aumentos de impuestos a empresas o masivos recortes a personas: las propuestas tributarias que se enfrentarán en la presidencial Trump-Harris

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Prácticamente restan dos semanas para una de las elecciones presidenciales más disputadas que se recuerden en Estados Unidos.

El martes 5 de noviembre, se verán las caras la candidata del Partido Demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, con la carta republicana y exPresidente, Donald Trump. El premio mayor: la Casa Blanca a partir de enero del 2025.



Como era de esperarse, las propuestas en materia económica van en sentidos opuestos entre ambas candidaturas. Y lo mismo podría decirse en materia tributaria.

Un análisis de Tax Foundation sistematiza los ejes principales de las propuestas en impuestos de ambas cartas a la Oficina Oval, donde el programa de Harris destaca por considerar aumentos de tributos a las corporaciones y los contribuyentes de más altos ingresos, mientras que el de Trump por recortar gravámenes y eliminar incentivos fiscales para la economía verde, por citar algunas ideas.

Harris: tributos más altos a operaciones bursátiles y créditos para vivienda y recién nacidos



La propuesta fiscal de la vicepresidenta está en línea con el Presupuesto fiscal que ha propuesto el jefe de Estado norteamericano, Joe Biden, para el año 2025.

Así, por una parte propone aumentar la tasa del impuesto a las ganancias corporativas desde un 21% a un 28%; modificar una medida de la reforma tributaria del Gobierno de Biden (Ley de Reducción e la Inflación de 2022), que establecía como alternativa una tasa mínima de tributación para las empresas de 15%. Aquí, Harris busca incrementarla a 21%.

A su vez, sugiere incrementar la tasa de impuesto para la recompra de acciones en mercados bursátiles, desde un 1% a un 4%. Otra idea es hacer permanente una norma transitoria que limita el uso de pérdidas tributarias; acotar la deducción de impuestos por compensaciones a empleados; subir la tasa de impuesto que grava las ingresos por intangibles de corporaciones estadounidenses radicadas en países de baja tributación, desde 15% a un 21%; y expandir la base del impuesto a la renta para las inversiones netas, incluyendo a rentas no pasivas.

En cuanto al impuesto personal, el programa considera aumentar la tasa de impuesto personal a 39,6% para ingresos superiores a los US$ 400 mil anuales para declarantes individuales y sobre US$ 450.000 para declarantes conjuntos; gravar con una tasa de 28% las ganancias de capital de largo plazo y los dividendos calificados para ingresos tributables por sobre US$ 1 millón y gravar las ganancias de capitales no realizadas sobre US$ 5 millones y US$ 10 millones para declarantes conjuntos.

Asimismo, se propone limitar los aportes que pueden realizar los contribuyentes de altos ingresos a sus cuentas individuales de retiro; eximir de impuestos los ingresos derivados de propinas para las ocupaciones donde se generan de forma recurrente; y aumentar el límite para la deducción de gastos por emprendimientos (startup) desde US$ 5.000 a US$ 50.000.

En cuanto a créditos tributarios, Harris plantea hacer permanente un crédito fiscal de US$ 6.000 el primer año de vida por cada nacimiento, además del beneficio tributario para los ingresos de los trabajadores con hijos que no califiquen para exenciones impositivas. A su vez, el programa considera un crédito fiscal de US$ 25.000 por año durante cuatro años para contribuyentes que compren una vivienda por primera vez.

Trump: masificar créditos y exenciones, pero incrementos de tarifas a importaciones y exportaciones



Parte importante del programa impositivo del exPresidente hace referencia a la reforma tributaria que implementó en 2017, denominada Ley de Reducción de Impuestos y Empleos. En específico, propone hacer permanentes algunas deducciones de impuestos que consideraba dicha norma, como exepciones a impuestos a la renta, créditos por hijos, a las propiedades, un 100% de deducción sobre las bonificaciones, y beneficios para el gasto en investigación y desarrollo (R&D).

También, planea restituir una deducción de impuestos que favorece a las actividades productivas locales de 28,5%, para así reducir la tasa impositiva a este segmento a un 15%.

Al igual que Harris, propone eximir de impuestos los ingresos derivados de propinas. Que los beneficios de la Seguridad Social no tributen es otra de las propuestas del programa, al igual que las rentas percibidas por horarios extra.

Continuando con créditos y deducciones, Trump incorpora una deducción por los intereses pagados por créditos para la compra de automóviles.

Ahora, la propuesta también considera incrementos -algunos indirectos- de impuestos. Por ejemplo, propone eliminar los subsidios a la industria de la energía verde, incorporada en la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden, así como incrementar a un 60% las tarifas para las importaciones desde China y un arancel universal de 20% sobre las importaciones que lleguen a Estados Unidos. Aquí, también se considera una sobretasa de 10% a las exportaciones norteamericanas y un arancel adicional para las que tengan como destino China