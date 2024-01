El duro cruce entre Tokman y Marcel por “estigmatizar de abusadores" al sector privado y la necesidad de ser "impacientes" en pagar los impuestos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel y la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, protagonizaron un duro cruce de opiniones respecto al debate y contenido del proyecto de cumplimiento tributario presentado por el Gobierno, donde la especialista pidió al secretario de Estado “no seguir colgándole un estigma de abusadores al sector privado”.

Fue en el marco del seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP) “Crecimiento, progreso social y responsabilidad fiscal”, donde Marcel expuso los lineamientos del pacto fiscal que impulsa el Gobierno. Y al momento se explicar la reforma para incentivar el cumplimiento tributario, expuso una lámina con diversos recortes de prensa de casos de fraudes tributarios que investiga la justicia.

A su turno, Tokman indicó que “me parece que hay que avanzar en cumplimiento tributario, pero hacer una cirugía más específica y sin seguir colgándole un estigma de abusadores al sector privado”.

La exejecutiva del Banco Central agregó que “para mí es súper importante, porque las interrelaciones son relevantes. Es un proyecto que parece deseable que hagamos todos la pega de pagar bien los impuestos, pero termina con la preocupación de aquellos que dicen: ¿me voy a poder defender apropiadamente?”.

Sostuvo que espera que la discusión en el Congreso sea más pausada y con evidencia para “que no nos quedemos con la sensación de que estamos haciendo algo ciego en una discusión a mi gusto con anteojeras”.

Cuando llegó el turno nuevamente de Marcel, la autoridad señaló que “sobre el estigma del sector privado como abusador, o sea, si estamos hablando de fiscalización tributaria, estamos hablando de contribuyentes. Si tuviéramos que evitar generar ese estigma, o sea, tendríamos que no fiscalizar y no preocuparnos por el cumplimiento tributario. Difícil encontrarle un sentido”.

Agregó que “otra cosa es preocuparse de que las normas estén bien diseñadas, que sean justas y efectivas, y por supuesto que hay espacio para discutirlo”. Y defendió la propuesta que traslada a sede administrativa la definición de elusión, señalando que “el calificar conductas elusivas en sede judicial es inconsistente con la lógica de la administración tributaria. Eso no quiere decir que el contribuyente no se pueda defender ni tampoco que la administración tributaria pueda hacer lo que quiera en un tema que es de elusión no es de evasión”.

Llamado a la impaciencia

Marcel cerró su intervención ante unas 100 personas en el CEP, con un “llamado a la impaciencia”.

Dijo que han propuesto legislación para reducir los plazos en la aprobación de proyectos de inversión y que “la impaciencia de inversionistas es comprensible y la compartimos. Pero esa impaciencia trasladémosla también a los temas de cumplimiento tributario y bienestar social, porque llevamos años discutiendo la reforma previsional”.

Afirmó que “si queremos acelerar el tranco y crecer más, aumentar la productividad, generar espacio fiscal y resolver los problemas de la ciudadanía, tenemos que tener un poquito de más impaciencia” y dijo que si eso significa que “tenemos que trabajar el doble en el proceso legislativo, encantados de hacerlo. Ya dedico tres días a la semana al Congreso y si tengo que dedicar más seguramente, va a ser tiempo bien invertido”.

Marfán: deterioro económico y de la política

El exministro de Hacienda, Manuel Marfán, también participó del seminario y sostuvo que el crecimiento es fundamental para lograr el progreso social, pero lo más urgente es resolver la calidad de la política actual, afirmando que “el deterioro de la economía ha ido a la par con el de la política”.

El economista instó a avanzar en el pacto fiscal, argumentando que “sin un acuerdo será tremendamente difícil mantener las cuentas fiscales ordenadas”.

A modo de anécdota, el exvicepresidente del Banco Central comentó que “he hablado en forma reservada con varios empresarios, no soy como Zalaquett, no hago lobby pero la preocupación es alta. Con desorden, este alto crecimiento que necesitamos no lo vamos a alcanzar”.