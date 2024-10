Gobierno publica Ley de Cumplimiento Tributario y Marcel anuncia nuevo proyecto para extender vigencia de algunas normas transitorias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, encabezaron la ceremonia en que se publicó la nueva Ley que Refuerza el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que busca evitar la evasión y elusión y buscando recaudar en régimen US$ 4.500 millones anuales, el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el evento en San Joaquín, Boric señaló que la norma “es un acto de justicia con Chile y con quienes cumplen con pagar sus impuestos” y que con las diversas acciones que involucra “el Estado tiene mejores herramientas para combatir la evasión, no incrementa la carga impositiva y contiene medidas para emparejar la cancha en que compiten las Pymes e incentivando la formalización”.

El mandatario planteó que “avanzamos a un sistema tributario más justo, más progresivo, para que cada ciudadano pague los impuestos que corresponde y sin ventajas para los inescrupulosos” que eluden y evaden.

A su turno, el ministro Marcel explicó que “necesitamos más recursos para atender las necesidades de la ciudadanía y esta norma lo permite. Hace justicia tributaria y que cada uno pague lo que corresponde, porque es injusto que quien tiene la viveza o equipos para eludir, pague menos”.

Marcel detalló que con todas las disposiciones de la nueva ley se permite incrementar en régimen la recaudación en US$ 4.500 millones anuales. Esto posibilitará financiar todo el gasto fiscal de la reforma de pensiones en discusión en el Congreso y los compromisos de mayor inversión en seguridad pública.

El ministro también anunció un proyecto de ley para ampliar los plazos relativos a los convenios de pago con Tesorería, que se establecen en hasta 48 cuotas y con la facilidad de condonación de multas e intereses, pero a cambio del pago de los impuestos adeudados. Según la ley publicada, esta ventana solo estaría disponible hasta fines de octubre. Así, confirma lo adelantado por el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, este lunes en este medio.

“Está quedando una ventana muy corta para suscribirlos, así que quiero anunciar que vamos a enviar al Congreso un proyecto con discusión inmediata para extender ese plazo y sea más operativo”, dijo el titular del equipo económico.

Repatriación de capitales

El director (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, también fue parte de la actividad e informó que el organismo se está preparando con mayor celeridad para la puesta en marcha de la ventana para repatriar capitales ubicados en el exterior, a cambio del pago de un impuesto único de 12%.

“La resolución sale hoy y el 1 de noviembre estará un sitio web habilitado para que personas puedan declarar bienes en el extranjero y luego pagar el impuesto correspondiente”, dijo la autoridad, recordando que habrá un plazo distinto para entregar algunos antecedentes legales, como documentos notariales que demuestren el dominio sobre los bienes, el que se extenderá entre cuatro a seis meses: “Estamos dando las facilidades para que la gente que tiene dinero afuera lo haga en esta ocasión”, explicó y detalló que el SII tiene un plazo de doce meses para analizar los antecedentes que entreguen los contribuyentes para determinar un mayor giro de los impuestos respectivos.

Etcheberry también abordó el nuevo mecanismo que obliga a los contribuyentes a informar al SII del detalle de las transferencias que reciban en sus cuentas, cuando superen las 50 en el o 100 en el semestre, considerando a contribuyentes distintos. Se le consultó si hay que entregar una boleta por las transferencia electrónicas. ¿Su respuesta? Tanto por transferencias o pago en efectivo se debe dar boleta. “El SII va a tener información cuando en una cuenta se reciban varias transacciones. Hay gente que son empresas, comercio que deberían dar las boletas y pagar el IVA y no lo hacen y hoy eluden”, manifestó.

El exministro también precisó que “los asados de curso y cuotas de curso, eso no tiene nada que ver. El SII no va a perder el tiempo con los tesoreros de los cursos. Esto es para las empresas y comercio que no están tributando”.

En cuanto a las personas que venden productos usados de manera habitual, Etcheberry dijo que “deben identificar quién se los vendió. Esto es por los robos y reducidores que terminan vendiendo en comercio como si fuera licito. Esto es un apoyo a la lucha contra las bandas criminales que roban autos, teléfonos o joyas”.