Oposición lee el cambio en el SII como una estrategia política para intentar lograr acuerdos tributarios

Transversal fue la sorpresa entre parlamentarios ante la salida de Hernán Frigolett de la dirección del SII. Mientras algunos valoraron la llegada de Javier Etcheberry, otros cuestionaron al Ejecutivo acusando una “operación política” para presionar apoyos a normas de cumplimiento tributario y el de inteligencia económica.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que “estamos en un momento importante para poder avanzar en mejoras en términos de recaudación, pero al mismo tiempo en trabajar en la modernización del SII. Hay unanimidad en que Etcheberry ejerció en forma ejemplar el cargo y por algo el Gobierno ahora pensó en él. Tengo la mejor impresión de su trabajo”.

En el caso del timonel de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (Ind-PPD), señaló que ve en la figura de Etcheberry la probabilidad de que tenga más cercanía con la oposición, así como que genere más credibilidad para Impuestos Internos. Pero ante todo, afirmó que “no cabe duda que es una estrategia para buscar acuerdos con oposición, Frigolett estaba siendo más resistido”.

El parlamentario agregó que “incluso podríamos relacionarlo con la discusión del secreto bancario. Desgraciadamente, estas sorpresivas decisiones hacen que se especule y eso no es recomendable”.

El diputado Jaime Naranjo (PS) admitió sorpresa por el alejamiento de Frigolett. “No estaba en mis cálculos. Lo estaba haciendo bien”, dijo y acotó que “quizás Etcheberry -por su trayectoria profesional y política- tiene más redes con la derecha y oposición y puede por ello facilitar las negociaciones en relación al Pacto Fiscal”.

Desde la oposición el diputado republicano Agustín Romero consideró “extraño que, en medio de la discusión de la reforma tributaria, el Gobierno informe la salida del director del SII”.

“¿Por qué no asume el subdirector como subrogante? No, se elige a Javier Etcheberry para que asuma justo ahora, en un momento crítico para la reforma, y que además es el padrastro de un senador de oposición, Felipe Kast. Miren la coincidencia. ¿Acaso pretenderán que el senador Kast se inhabilite en esta reforma, para obtener una ventaja? No espero nada bueno de este Gobierno, y frente a la desesperación por sacar sin importar cómo sus malas reformas, se valgan de cualquier cosa”, expuso.

El diputado Miguel Mellado (RN) planteó que “la inclusión de Etcheberry es una jugada política del Gobierno solo para presionar al Senado en el proyecto de cumplimiento tributario, por la relación familiar que tiene con un senador de Chile Vamos, que está entrampado justamente por la gobernanza del SII y su relación con el alzamiento del secreto bancario” y añadió que “aquí se demuestra que usarán políticamente al SII, usando todo lo que sea necesario -hasta los parentescos familiares- para lograr sus objetivos políticos. Espero que los senadores no caigan en la trampa”.