Boric ahora en tono conciliador pide a la banca facilitar créditos a la construcción: “Acumularon provisiones en previsión de una crisis que no llegó”

En medio de la inauguración de la semana de la construcción, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), el Presidente Gabriel Boric, volvió a insistir en la necesidad de que los bancos faciliten créditos al sector, que ha sido uno de los más lentos en el proceso de reactivación de la economía.

Sin embargo, el mandatario, a diferencia de la semana pasada, en que trató de “coñetes” a la banca privada, en esta oportunidad se aproximó al tema en un tono conciliador, recordando que “en una entrevista hablaba de uno de los problemas que hemos enfrentado para poder reactivar la economía en particular en la construcción y más allá de los adjetivos, para no entrar en polémicas, porque lo que me interesa son las soluciones”.

Explicó que “desde mi perspectiva, uno de los problemas que tenemos en materia de crédito es que los bancos adoptaron una tesis muy pesimista respecto de las proyecciones de la economía chilena y de manera previsora acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar”.

Planteó que “más que reprochar una y otra actitud, y en respuesta del espíritu colaborativo… los invito a la Asociación de Bancos y a los bancos particulares a actualizar su visión de la economía y a darse cuenta que una visión excesivamente restrictiva del crédito lo que provoca es que juega en contra de la calidad de su propia cartera”.

Lo anterior debido a que a su entender “al cortar el crédito a empresas que dependen mucho de su capital de trabajo, aumenta el riesgo de impago por parte de estas y la construcción es el mejor ejemplo de aquello”.

Boric indicó que en 2023 Bancoestado “creció un 3,5% en sus diversos préstamos, mientras que todo el resto de los banco se contrajo en 2,2%” y que “Bancoestado aumentó sus utilidades, es un ejemplo de que sí se puede, y a eso quiero invitar a alianzas virtuosas entre sector público y privado como también al interior del sector privado”.

En su discurso ante el gremio de la construcción el mandatario reiteró sus expectativas de que este año Chile va a crecer más del 2% y adelantó que “el ministro Mario Marcel va a hacer pronto una actualización de los pronósticos en línea con las actualizaciones que han hecho organismos nacionales e internacionales”.

Isapres: “Es una ley responsable”

El mandatario también abordó la aprobación de la ley corta de Isapres ocurrida el lunes en el congreso que permite cumplir el fallo de la Corte Suprema afirmando que “esta es una ley que es responsable, porque resguarda continuidad de la atención de salud de los afiliados quienes hoy pueden estar más tranquilos, pero además no solo se cumple con fallo de la Corte si no que habrá fortalecimiento histórico a Fonasa que hoy atiende a 84% de la población, y estos usuarios entre los que me incluyo, ahora podrán contar con seguros complementarios que les darán mejores condiciones para tener atenciones en centros privados”.

Agregó que “hay que señalar también que durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos” como lo estableció la Corte Suprema y “discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios. Hay una irresponsabilidad allí que provocó este complejo escenario” y que ahora “los cobros en exceso deben devolverse y las isapres van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantiene con sus afiliados en cuotas establecidas dando estabilidad al sistema”.