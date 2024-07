Boric insta a Maduro a garantizar elecciones transparentes en Venezuela y respetar resultados: “No se puede amenazar con baños de sangre”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric abordó las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo 28 de julio en Venezuela, instando al Gobierno de Nicolás Maduro a garantizar elecciones transparentes y competitivas y respetar los resultados.

Boric planteó que “en vísperas de esta elección tan importante, formulo un llamado al Gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar un normal desarrollo del proceso electoral, en especial a la oposición otorgando un irrestricto respeto a los resultados. Esto por el bien de Venezuela y toda América Latina”.

Consultado por las declaraciones de Maduro, que auguró “baños de sangre” de resultar perdedor en los comicios, planteó que “no se puede amenazar con baños de sangre. Los candidatos son baños de votos, que representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. En eso estamos en línea con el Presidente de Brasil”, dijo en alusión a los dichos de Lula da Silva.

En conversación con los corresponsales extranjeros, Boric indicó que “las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela desde nuestro punto de vista y de la comunidad internacional es un acontecimiento que es decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años”.

Señaló que la posición del Gobierno de Chile se sustenta en tres aspectos. “Que el proceso electoral en Venezuela asegure elecciones transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional, y que se garantice el pleno respeto a derechos humanos, políticos y sociales”, y por tanto “lo que exigimos es que se respeten las garantías electorales. Si eso no fuera así, Venezuela queda desacreditada ante la comunidad internacional”.

El mandatario también sostuvo que “consideramos que las sanciones unilaterales contra el estado venezolano finalmente van en perjuicio del pueblo venezolano. Por tanto, Estados Unidos debiera levantar esas sanciones”.

Campaña de Harris

El mandatario también se refirió a las elecciones en Estados Unidos y la irrupción de Kamala Harris como reemplazante de Joe Biden.

“Creo que tiene una fuerza muy convocante, pero como es regla en materia diplomática no corresponde que me pronuncie por una u otra candidatura. Las preferencias que tengo son evidentes respecto a dónde me sitúo en función de principios y respecto a Derechos Humanos”, indicó.

Dijo también que “he tenido la oportunidad de compartir con ella en la Cumbre de la APEC en Tailandia donde tuvimos una conversación, luego en otros foros como en la Cumbre por la Paz en Suiza, tengo muy buena opinión de ella. Leí fragmentos de su libro cuando era fiscal de California, que tiene que ver con el combate al crimen. Me pareció tremendamente lúcido”.

Finalmente, el mandatario informó que en definitiva la próxima gira internacional, luego de Emiratos Árabes, será a India e indonesia en el primer semestre del próximo año.