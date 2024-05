Boric arremete contra discurso de Mewes en Enade: “Solo se dedicó a criticar, sin ofrecer alternativas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric instó el jueves al sector privado a ser más colaborativo y tener más apertura a las reformas que impulsa el Ejecutivo, afirmando que en el pasado Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se dedicó a criticar sin ofrecer alternativas.

“Los invito a que revisen las intervenciones en Enade. Se dice que mi discurso ayudó a temperar los ánimos, pero les pido revisen el discurso de Karen Thal, que fue un discurso en ánimo colaborativo y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo, porque solo se dedicó a criticar las diferentes medidas del gobierno sin ofrecer alternativa”, dijo el mandatario en una entrevista con las radios asociadas a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Prosiguió con que “en esto con los representantes del gran empresariado en Chile tenemos diferencias, pero también muchísimos puntos de convergencia, y lo he dicho hasta el cansancio: Chile puede más”.

El jefe de Estado afirmó que a pesar de las diferencias “hay que hablar con todos los que sea necesario” y que por eso ha asistido a todos los encuentros con la CPC y sus ramas. "Pero creo que ha faltado reciprocidad en esto y es importante que todos estemos dispuestos a movernos de las posiciones originales que teníamos y busquemos encontrar un punto de acuerdo respecto a temas que más nos convocan”.

El mandatario afirmó que “el pacto fiscal no es solo una reforma tributaria con el objetivo de aumentarle los impuestos a las empresas. De hecho, el pacto fiscal le baja los impuestos a las empresas y eso pareciera que no se escucha”, y agregó que “lo que hace el pacto fiscal en uno de sus aspectos es aumentar los impuestos a las personas que ganan más de $ 3,5 millones”.

Luego detalló que el pacto fiscal incluye la reforma al sistema de permisos sectoriales y otros temas para financiar gastos en seguridad. En este punto, Boric volvió a referirse a Mewes, indicando que “el mismo presidente de la CPC decía ¿por qué hay Carabineros haciendo notificaciones personales? Eso es pura gestión. No, no es pura gestión. Para poder sacar a esos Carabineros de esa obligación, se requieren recursos para poder contratar a funcionarios del Poder Judicial o de Juzgados de Policía Local o ministros de fe para que puedan reemplazarlos”.

Boric dijo que “acá podemos hacer más, pero se requiere una mayor generosidad de todos. Nosotros hemos estado dispuestos a modificar posiciones originales, presentar alternativas, pero espero que también haya reciprocidad de la contraparte”.

Derrocar el capitalismo

Consultado si mantiene su postura de derrocar al capitalismo, como dijo en su período como diputado, el Presidente indicó que “soy una persona de izquierda que cree que el crecimiento es necesario, que le hace bien al país, que ese crecimiento tiene que ser distribuido de manera justa y que la riqueza de nuestro país puede ser redistribuida de una manera más justa. El crecimiento es importante y prioritario para el Gobierno. También mejor redistribución para generar mayor justicia social”.

Respecto del resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo, que creció un 0,8% y se ubicó por debajo de las expectativas (1,1%), Boric indicó que “está dentro de los marcos esperados, principalmente se da porque marzo en comparación con los meses anteriores y con marzo del año pasado tiene menos días hábiles. Es algo que estaba integrado dentro de las proyecciones. Esto no es una sorpresa”.

Agregó que “la economía chilena sigue en una fase de expansión, la OCDE aumentó las proyecciones de crecimiento de Chile, tal como otros organismos como el Banco Central. En Chile tenemos tremendas condiciones para seguir creciendo y voy a ser porfiado para lograrlo”.

Crecimiento 5%

Boric también abordó las perspectivas de crecimiento de largo plazo para la economía chilena: “Me rebelo ante el pronóstico de que en la próxima década Chile tendría crecimiento promedio de 2,2%. Estoy seguro que en Chile podemos más y recuperar las tasas del 5% y estoy seguro que este año será de expansión económica y es lo que estamos empujando desde el Estado y para eso se necesitan los privados y la inversión nacional. Porque la inversión extranjera está en muy buenas condiciones y para eso necesitamos retomar las confianzas”.

Sueldo vital

Respecto del sueldo vital que pidió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la marcha del primero de mayo, Boric indicó que “nosotros nos pusimos como meta -y era parte del programa- llegar a un salario mínimo de $ 500 mil y eso lo logramos entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Ojala podamos seguir subiendo y eso va a depender del crecimiento de la economía. Si se puede hacer de manera responsable, va a depender del crecimiento".

Plebiscitar reforma de pensiones

El Presidente también se manifestó sobre el trámite de la reforma de pensiones, reiterando su llamado a que se vote en la comisión de Trabajo del Senado durante mayo. Pero también sorprendió al señalar que optaría por plebiscitar la reforma en caso de que no avanzara.

“Si fuera por plebiscitar algo, plebiscitaría la reforma de pensiones. No estoy diciendo que lo vayamos a hacer, no estoy diciendo eso. Uno no puede pretender someter a plebiscitos todas las normas polémicas que hay en el Parlamento. Es importante que esto vea la luz y es inentendible que quienes estamos en política podamos ponernos de acuerdo en eso (reformas políticas) y no en las pensiones. Como Gobierno, vamos a empujar que el proyecto de ley se vote en la comisión del Senado durante mayo”.

Secreto bancario

Sobre la flexibilización del levantamiento del secreto bancario en el marco del proyecto de cumplimiento tributario, el mandatario señaló que “hemos impulsado iniciativas como el levantamiento del secreto bancario. No entiendo por qué no hay premura para desarmar la ruta del dinero en este tipo de organizaciones criminales que funcionan donde está la plata. Tenemos que desarmarles el entramado financiero”.

Carabineros

La autoridad abordó la crisis de seguridad, tras el asesinato de tres Carabineros en la comuna de Cañete el fin de semana y las críticas por el apoyo del hoy oficialismo a símbolos del estallido social, como el denominado "perro matapacos".

“Yo jamás festiné ni me hizo sentido lo del perro matapacos. Jamás encontraran una declaración mía festinando aquello. Es ofensivo y no es la manera de entender la política”.

Sobre la eventual salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Boric manifestó que el criterio Tohá -que una autoridad formalizada en una investigación debe salir del cargo- "se mantiene. Este no es un criterio para el general Yáñez, es uno establecido para funcionarios de confianza del Presidente y por el respeto a las instituciones y mejor cuidado, es que si alguien es formalizado pueda dedicarse a su defensa”.

Relación con los medios

“A mí me han incomodado un par de veces la prensa y en buena hora. Pero no soy de las personas que se amurra y no deja de hablar, estoy permanentemente en actividades públicas y bienvenido que la prensa incomode al poder y eso debe seguir siendo así. Hay que defenderlo a raja tabla”.

Indultado Luis Castillo

El mandatario hizo un mea culpa por el indulto entregado a Luis Castillo, quien esta semana fue condenado nuevamente por el delito de secuestro.

“Los indultos no es un cheque en blanco y si uno comete un delito debe estar tras las rejas. Ese caso en particular es indeseable y ahí, a todas luces, que haya estado incluido produjo un error. Hoy responde ante la Justicia como corresponde y demuestra que en Chile las instituciones funcionan. Del resto (de los indultos) ya me he referido”.