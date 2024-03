Boric y Sánchez firman acuerdos para profundizar relaciones y destacan seguridad jurídica para inversiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el marco de la visita oficial del Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Chile, fue recibido en La Moneda por el Presidente Gabriel Boric, con quien firmó cuatro memorándum de entendimiento en distintas áreas con el objetivo de profundizar los lazos entre ambos países.

Boric destacó que se trata de acuerdos en transición ecológica energética conjunta, acuerdo de conservación y uso sostenible en la vida marina y la importancia de la Antártica como continente de ciencia y paz, y trabajo conjunto en ciberseguridad; y equidad de género.

Sánchez planteó que a los dos países los unen principios y valores, pero también “para España Chile es un socio estratégico en América Latina, un amigo con el que mantenemos una relación bilateral intensa y el propósito de mi vista es profundizar esa relación en áreas como son sentar las bases para renovar la alianza estratégica”.

Afirmó que “queremos profundizar nuestra relación económica, la economía chilena y española son complementarias; y es lo que venido a decirle a la comunidad empresarial” destacando que Chile es el primer país de la región que cuenta con un acuerdo marco avanzado con la UE y “este acuerdo refleja la sintonía de la UE y Chile”.

Previamente Sánchez en un foro con inversionistas de ambos países destacó que “la inversión española en Chile supera los 16.500 millones de euros y se conforma de forma prioritaria en sectores estratégicos como servicios financieros, infraestructura vial; y tiene un enorme potencial en la transformación verde y digital; y la extraordinaria oportunidad que representa para Chile y España el hidrogeno verde”.

Afirmó que “gracias a los acuerdos bilaterales, España y Chile cuentan con un marco regulatorio que ofrece una plena seguridad jurídica a los inversores de las empresas en ambos países”.

Venezuela: “régimen autoritario”

Boric también fue consultado por temas de contingencia luego de la firma de los acuerdos, oportunidad en que señaló que respecto de la situación en Venezuela “he criticado y denunciado en foros internacionales las violaciones a los DDHH en un régimen que sin lugar a dudas ha tenido una deriva autoritaria como es el régimen venezolano”.

Respecto a los dichos del timonel del PC, Lautaro Carmona, que señaló que no hay dictadura en Venezuela, sostuvo que “la voz del gobierno y la política internacional del gobierno la decido yo y yo he establecido públicamente una condena clara a las violaciones a DDHH y las libertades a la libertad de expresión, así que más allá de opiniones diversas en los espectros políticas, la posición de Chile es coherente con lo que sucede en Venezuela, Ucrania y Gaza; y no tengo problema en seguir reafirmando aquello, aunque eso a veces cause molestia”.

Exclusión de Israel de Fidae

Boric también defendió el retiro de la invitación a Israel para participar en la próxima Fidae en Santiago que se desarrollará en abril. Explicó que “respecto de la situación en Gaza nosotros tenemos una posición de principios. Respecto irrestricto a los DDHH que están siendo violados por Israel. Por lo tanto, en una feria como la Fidae, excluir o no invitar a empresas, que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos, creo que es coherente con nuestra política internacional” y que “no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamentos en estas condiciones”.