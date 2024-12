Caso Monsalve: en medio de tensa sesión en el Congreso, Vallejo reconoce que la renuncia del exsubsecretario “pudo ser más rápida”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expuso detalladamente ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el caso de la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la forma en que ella se enteró y los pasos seguidos para la renuncia de la exautoridad.

Vallejo llegó acompañada del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. La ministra partió recordando la forma en que tomó conocimiento del caso el jueves 17 cuando la noticia salió en la prensa.

"Me enteré el jueves alrededor del mediodía a través de los medios, claramente cuando aparece esta noticia me comuniqué con Presidencia para confirmar la denuncia y para tomar conocimiento del detalle de los hechos”, señaló la vocera, agregando que luego “se me pone al día de los hechos y que esto estaba siendo abordado directamente por Presidencia e Interior”.

Respecto a la salida del cargo de Monsalve, Vallejo reconoció que tiene una “evaluación critica, porque ya estaban todos los elementos sobre la mesa para ejecutar una decisión que era evidente el miércoles en la noche” y no el jueves cuando finalmente el propio Monsalve anunció su renuncia en los patios de La Moneda.

Agregó que “fue correcto haber evaluado su remplazo desde ese momento. Todo llevaba a la renuncia y tenemos esa evaluación de que la ejecución pudo haber sido más rápida, por lo tanto, no fue perfecta, pero fue correcta porque la decisión se estaba adoptando desde el primer momento”.

Vallejo también sostuvo que no comparte “que se insinúe un pacto de silencio, no hay elementos para sostenerlo independiente de las críticas por el manejo de la crisis” y recordó que desde que se conoció del caso ha tenido 32 vocerías para referirse al caso.

La ministra también informó que “el Presidente va a responder y será en los plazos que corresponda” el cuestionario enviado por la comisión al mandatario con diversas preguntas respecto al caso Monsalve.

Pedido de censura

En tanto, un fuerte altercado se produjo en momentos en que Vallejo respondía preguntas cuando el presidente de la comisión investigadora, Miguel Mellado (RN), señaló a Elizalde “yo estoy dirigiendo la sesión, ministro, lo único que quiero decirle al ministro es que usted no tiene ni vela en este entierro”.

Ante este hecho, parlamentarios del oficialismo reaccionaron solicitando unas disculpas de parte de Mellado por trato inadecuado con un ministro. La diputada Daniela Cicardini (PS) sostuvo que “no puede ser tan falto de respeto con un ministro, se pasó tres pueblos con sus palabras, usted no ha estado a la altura ni ha sido responsable”.

Luego, el diputado Diego Ibáñez (FA) recalcó que a su juicio el diputado Mellado “ha violado el reglamento y tenido una mala conducción de esta comisión. Tratar de roto a un diputado y ahora trata mal a un ministro. Hago formal presentación de una censura para que se vote la próxima sesión. Su conducción ha sido vulgar y no merece esta comisión una conducción de este tipo”.