Chile actualiza su pasaporte y cédula de identidad a formato digital con medidas de seguridad de vanguardia mundial

El ministro de Justicia, Luis Cordero, junto al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, dieron a conocer los nuevos documentos de identidad y de viaje (pasaporte) que forman parte del nuevo sistema de identificación que operará desde el 16 de diciembre.

Los nuevos documentos serán más modernos, seguros e inclusivos, permitiendo al país mantenerse a la vanguardia mundial en materia de identificación, dijeron las autoridades.

El 16 de diciembre se inicia el nuevo sistema de identificación de cédulas y pasaportes, que permitirá un formato digital. Esto implica que, en el futuro, por ejemplo, se podrá ingresar a algunos países con solo reconocimiento facial y de iris, sin la necesidad de hacer una fila en la policía migratoria internacional de los aeropuertos.

En el nuevo proceso se incorporará un sistema más actualizado de cámara para la foto y escáner dactilar, en el caso del rostro esto permite que una persona pueda ser identificada con una imagen en el aeropuerto u otro lugar, aunque tenga la mano en su cara, esté de lado o con un gorro.

Contempla también la creación de dos App: la de "Identificación Digital", a la que tendrán acceso todos usuarios que quieran tener su cédula digitalizada, en la que se podrá bloquear el documento en caso de robo o extravío; y la “Cédula Asistida” para personas con discapacidad visual para que puedan crear un PDF y utilizarla para trámites.

Pasaporte de vanguardia

El nuevo pasaporte chileno será azul turquí, como la bandera chilena y tendrá espacio para 48 páginas. El color negro será utilizado por los diplomáticos y el marrón, que es el color actual para los usuarios, será para los funcionarios de Gobierno que realicen viajes oficiales. Tiene 70 medidas de seguridad, seis de ellas reservadas solo para autoridades.

En el diseño también hay novedades. Está el mapa de Chile en movimiento al revisar rápidamente cada página del documento. También hay atractivos turísticos como un Moai de Rapa Nui y el cielo estrellado de Chile que se pueden visualizar con luz ultravioleta. Se incorporan también datos en braille para personas con discapacidad visual.

Respecto al valor, todavía no hay una definición. En la actualidad la cédula cuesta $3.820 y el pasaporte de 32 páginas $69.000, mientras que el de 64 páginas tiene un valor similar; el nuevo tendrá solo 48 páginas. Ambos documentos tienen una duración de diez años.

La nueva cédula

Serán 32 medidas las medidas de seguridad que tendrá la nueva cédula de identidad. La actual tiene 25. De las nuevas, 15 se podrán observar a simple vista y las restantes se podrán chequear con máquinas ultravioleta o infrarrojo. Hay otras cuatro que solo conocerá el Registro Civil y los laboratorios de criminalística de Carabineros y PDI. El chip electrónico, que contiene información de identificación encriptada, se mantiene en la parte reversa, pero ahora será más visible, ya que en la actualidad era interno.

También se mantiene en la parte trasera el código QR, que podrá ser escaneado por cualquiera a través de dispositivos como smartphones, donde se deberían reflejar los mismos datos que hay en la cédula. La novedad es la incorporación de un elemento inclusivo, con el nombre y apellido de la persona en sistema de lenguaje braille.

El diseño también cambia. La nueva cédula ya no tiene el cóndor volando, sino que habrá un huemul, un picaflor, una araucaria y un copihue. La imagen pequeña del rostro ya no estará al costado derecho, sino que irá al centro. Serán cuatro fotos que se grabarán y se sobreponen, lo que dará un efecto 3D. En esta ya no aparecerá el RUN, sino que el año de nacimiento. Se mantiene la firma electrónica avanzada, lo que permite facilitar la verificación de identidad del titular, y se agranda el espacio para hacerla para aquellos que tenían problemas bancarios por no poder hacerla completa.

La empresa multinacional francesa Idemia es quien elabora los documentos, con quien el Gobierno firmó contrato por diez años para la generación de 320 mil pasaportes y 5 millones de cédulas al año. Las cédulas y pasaportes se elaboran en Países Bajos y Francia. Los documentos son trasladados a Chile en blanco y en dependencias del Registro Civil se personalizan o graban los datos de quienes solicitan los documentos.