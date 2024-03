Boric y el segundo tiempo de Gobierno: "Hay desafíos en que hay que poner más empeño y coraje", como seguridad y crecimiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con un viaje en el tren rápido Santiago a Talca. De esta manera el Presidente de la República, Gabriel Boric, conmemoró el segundo año de su administración, afirmando que “ha sido de dulce y de agraz” y que tiene desafíos importantes para la segunda parte de su administración en seguridad, crecimiento y reformas estructurales.

Durante el trayecto que lo lleva a la Región del Maule, el jefe de Estado señaló que “este es un Gobierno realizador, un Gobierno que ha normalizado Chile respecto de cómo lo recibimos. Un Gobierno en donde hemos tenido avances”, detallando leyes como la de copago cero en salud, la ley Tea, las 40 horas y aumento del salario mínimo.

De todas formas, la autoridad reconoció que “todavía hay desafíos en que hay que poner más empeño y coraje, que es la seguridad y consolidar las señales positivas en torno al crecimiento económico”.

Recordó que “tuvimos un muy buen Imacec a comienzos de año y si logramos consolidar eso vamos a poder consolidar que Chile va a volver a crecer como no lo hacía hace tiempo”.

A pesar de los avances, el Presidente indicó que estar en el Gobierno “nos obliga a no caer en la autocomplacencia, tengo el deber y la convicción de decir que se han hecho cosas, porque hay quienes intentan instalar que el Gobierno no hace nada o que está todo terrible, pero la verdad es que eso no es así”.

En materia de seguridad ciudadana, señaló que “hemos despachado más de 50 leyes, pero hay que ponerle más. Pero no tengo dudas que este Gobierno va a entregar un país mejor que el que recibió”.

Acuerdo en pensiones

El mandatario también señaló que hay materias que no pueden seguir esperando una solución, como el caso de la reforma previsional “que ya lleva más de diez años esperando que la clase política se ponga de acuerdo. Ese tiempo ya se agotó y espero que durante el primer semestre se pueda aprobar la reforma de pensiones”. También dijo que espera un entendimiento para sacar adelante el pacto fiscal.

Este 11 de marzo el gabinete se encuentra desplegado en las 16 regiones, según señaló el mandatario, para dar a conocer lo que se ha hecho y repasar los objetivos pendientes. Asimismo se lanzó una nueva imagen institucional con la frase “Chile Avanza Contigo” que será utilizada en todos los actos oficiales.