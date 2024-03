Marcel celebra el Imacec de enero y asegura que el 2024 "será un año de crecimiento en todo el año”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró este viernes la expansión de 2,5% que registró el indicador de actividad económica Imacec en enero, que superó las expectativas de una mayoría en el mercado, y destacó que en 12 meses todos los sectores registraron crecimientos, incluidos algunos que habían demostrado rezagos.

Marcel recordó que la variación del Imacec de enero fue la mas alta desde junio de 2022 y, por tanto, “sitúa a la economía en un muy buen punto de partida para el 2024 reafirmando que este año será un año de crecimiento en todo el año”.

"Nuestras proyecciones de crecimiento son de 2,5%, pronto las vamos a actualizar, pero creo que no vamos a tener cambios significativos y esta cifra con que comenzamos el año indica que eso es alcanzable”, señaló.

De todas formas recordó que “hay que tener en cuenta que tuvimos en diciembre un dato negativo, pero eso demuestra que esa cifra, lejos de lo que se comentó, no era una inflexión sino que una excepción dentro de una trayectoria de recuperación que se inició desde mediados de 2023”.

El Presidente Gabriel Boric, en una actividad en terreno por el aporte familiar de marzo, se refirió a la cifra de Imacec afirmando que “la economía está creciendo en Chile. Es el mejor desempeño desde junio de 2022. Estos no son números abstractos que nuestra economía vuelve a crecer, mejores salarios y mejoras en empleo, más crecimiento y mejor calidad de vida, por eso he insistido en algo que me parece fundamental que es que hay motivos para estar optimistas y no mirar solo el lado oscuro”

Reforzar el empleo

Marcel señaló que respecto del impacto del Imacec en el empleo “el mercado del trabajo reacciona con rezago respecto de la actividad” y que “vamos a empezar a ver cifras más positivas en materia de creación de empleo en la medida que se vallan consolidando estas cifras positivas de actividad”.

Manifestó que en eso es importante destacar que hay dos sectores que son particularmente intensivos en mano de obra: comercio y construcción; “que en este Imacec de 12 meses tienen crecimiento relevante y por supuesto para que esta generación de empleo se vaya materializando va a ser importante la recuperación de la inversión y el efecto que tiene en la construcción”.

Adelantó que “nosotros en los próximos días vamos dar a conocer nuevas medidas de apoyo al crédito hipotecario y la actividad en la construcción, es un sector que nos preocupa y que vamos a seguir monitoreando y buscando las maneras de impulsar su actividad”.