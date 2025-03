Apertura del comercio en Viernes Santo: lo que ha dicho la justicia sobre la discusión que enfrenta a empresarios, trabajadores, Gobierno y la Iglesia

El Juzgado del Trabajo de Temuco dejó sin efecto una multa cursada a Multitiendas Corona por realizar un descuento en la remuneración de una trabajadora que no se presentó a sus funciones durante dicho feriado el año pasado.

La decisión del comercio de abrir el próximo Viernes Santo desató una alianza pocas veces vista, ya que tanto el Gobierno, los trabajadores, la Iglesia y un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, han criticado en duros términos al sector privado.

“Hoy día lo que más necesitamos en Chile es cohesión social y con esto le están prohibiendo a muchas personas que puedan participar activamente junto a sus familias de algo que los promueve como seres humanos (…) y, además, constituye un atentado contra un derecho básico que tienen las personas de profesar la fe”, señaló hace unos días el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en entrevista con Mesa Central de T13.

Molestia alineada con la que ha manifestado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien el pasado viernes planteó en duros términos que “parece que para algunos que tienen una determinada fe, no obstante aquello, el poder del dinero los convoca más que su espiritualidad. Veremos qué pasa, la Dirección del Trabajo se va a referir a la materia técnicamente”, cuestionó.

De hecho, un grupo de diputados de Chile Vamos presentó un proyecto de ley que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, según la fecha que corresponda cada año.

Y si bien la disputa escaló este año, no es la primera vez que se discute en torno al tema, de hecho, hay precedente judicial de la discusión, y relativamente reciente.

Lo que ha dicho la justicia

El pasado 22 de febrero, el Juzgado del Trabajo de Temuco dejó sin efecto una multa cursada por la Inspección del Trabajo a Multitiendas Corona, en la cual el organismo sancionó a la empresa por realizar un descuento en la remuneración de una trabajadora que no se presentó a trabajar durante el Viernes Santo de 2024.

Multa que la empresa intentó dejar sin efecto a través de un reclamo administrativo. Sin embargo, la solicitud de la empresa fue rechazada.

Y es que a juicio de la Inspección, la sanción “no adolece de error”, ya que según consta en liquidaciones de remuneraciones antiguas de la trabajadora involucrada, la empresa durante 2022 y 2023 cerró en Viernes Santo, conducta que “configuró una cláusula tácita a favor de la trabajadora”, por lo cual “no era procedente efectuar descuento alguno de las remuneraciones”.

Sin embargo, la compañía llevó el tema a la justicia, la cual le dio la razón. En su sentencia, el Juzgado del Trabajo de Temuco desestimó que exista una “claúsula tácita” que le permitiera a la trabajadora no presentarse a sus funciones, desacreditando la tesis de la Inspección.

“El que los dos años anteriores no le haya correspondido concurrir a trabajar por encontrarse la tienda cerrada por decisión del empleador, no implica una cláusula tácita en su favor”, dice la sentencia, la cual agrega que, además, el festivo de Viernes Santo no es feriado irrenunciable.

Como el tema no escaló a la Corte de Apelaciones, la sentencia es definitiva.

Para el exdirector del Trabajo y socio principal de Albornoz & Cia, Marcelo Albornoz, el fallo marca un precedente para la discusión actual.

“Primero, refuerza que el Viernes Santo no es un feriado irrenunciable para el comercio y, segundo, porque es decisión de la empresa cerrar o abrir el establecimiento, es decir, nunca existió la voluntad del empleador en orden a otorgar un descanso en ese día. Por ello, el fallo marca un importante precedente respecto de las atribuciones de las empresas de abrir o cerrar sus tiendas, dado que eso no implica configurar descansos como derechos adquiridos”, dijo, y agregó que de acuerdo a la sentencia el próximo Viernes Santo las tiendas del comercio pueden abrir libremente.

Comercio y proyecto de ley

Con relación al proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) criticaron la propuesta.

“La presentación de este proyecto de ley, a tan pocas semanas de las festividades de Semana Santa, se presta para suponer una suerte de populismo y oportunismo electoral. Anunciar una medida como ésta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía”, dijo el presidente de la CNC, José Pakomio.

En esa línea, desde el gremio agregaron que “no hay que olvidar que Chile es un Estado laico y las políticas públicas deben responder a criterios técnicos y sociales, no a convicciones religiosas de un grupo particular”.

Pese a eso, plantearon que como gremio “seguiremos defendiendo el principio de la libertad y en ese sentido, estimamos que quienes quieran abrir ese día, puedan hacerlo a través de la asistencia voluntaria de los trabajadores y con el respectivo recargo en la remuneración que implica un día feriado”.