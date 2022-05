Comisión de la Mujer e Igualdad de Género aprueba legislar proyecto que hace efectivo pago de deuda de alimentos

La comisión de la Mujer e Igualdad de Género del Senado aprobó durante la tarde de este miércoles la idea de legislar el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, presentado por el Ejecutivo a principios de mes.

La iniciativa -que nace a partir de la retención del 10% de los deudores que solicitaron los retiros- tiene como objetivo generar un mecanismo permanente para solicitar la deuda alimentaria que tenga tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales al Tribunal de Familia.

De esta forma, el tribunal podrá realizar una investigación sobre el patrimonio del deudor, a través del sistema de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII), cuentas bancarias e instrumentos de inversión, entre otros servicios del Estado. Además, en el caso de que no haya patrimonio disponible, se podrá cargar la deuda al fondo de pensiones por el total de la deuda.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad de la comisión, compuesta por cinco senadores.

Durante la votación, la senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional) argumentó que el proyecto “hace sentido” ya que 84% de los deudores de alimento no paga, quienes en su mayoría son padres.

“No tengo duda que se va a aprobar también mayoritariamente y de forma transversal en el Senado, porque busca que ese pago sea efectivo, que quienes tienen recursos en sus cuentas corrientes tengan que pagar con su patrimonio, ni más ni menos, que los alimentos de sus hijos o hijas”, mencionó.

En tanto, la senadora Isabel Allende (Partido Socialista) manifestó su apoyo al proyecto y de crear un mecanismo permanente que asegure el pago de pensión alimentaria, a pesar de que se tengan que utilizar los fondos de pensiones como última instancia.

“Creemos que tenemos que seguir avanzando en estudiar mecanismos porque hay gente que hoy día no queda cubierta con este mecanismo o ya no tiene fondo de pensiones, ya se le acabó su cuenta de capitalización individual o no tienen instrumentos de bancarización y, por lo tanto, ahí tenemos un tema pendiente y que lo veremos en particular”, señaló.

El proyecto continuará con su discusión en particular en la comisión y el plazo para presentar indicaciones es hasta el próximo 3 de junio.