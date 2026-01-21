CPC se alista para activar conversaciones y definir su nuevo vicepresidente
El candidato, de acuerdo a los estatutos, debe contar con experiencia gremial.
Noticias destacadas
Ya superada la sorpresa interna que generó en el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería del Presidente electo José Antonio Kast, la instancia ya se alista para dar inició al proceso para definir al nuevo vicepresidente de la entidad.
Aquello tomará un tiempo y todo apunta a que se zanjará en marzo. Así al menos lo transmite la presidenta de la multigremial, Susana Jiménez.
“Esto está previsto en los estatutos de la CPC, ante la renuncia de un vicepresidente el presidente a cargo propone un nombre para el reemplazo y eso tiene que ser aprobado por el comité ejecutivo. No hemos iniciado esto porque recién ayer (martes) se confirmó que Daniel Mas asumía como biministro. Él obviamente ya presentó su carta de renuncia y a partir de ahora, o probablemente marzo, vamos a ver cómo definimos esto”, explicó Jiménez.
¿Por qué marzo? La instancia ya realizó su último comité ejecutivo y durante febrero hay un receso interno. Por ello, si bien pueden circular nombres durante el próximo mes, la definición concreta será en marzo.
De acuerdo a los estatutos, el próximo vicepresidente debe contar con trayectoria gremial.
En el detalle, debe tratarse de una persona que sea consejero o consejera en ejercicio de una de las ramas que conforman la multigremial (Sofofa, SNA, Sonami, CChC, Abif y CNC), desde al menos la fecha de proclamación del último consejo de dicha rama; o ser expresidente de alguno de los gremios socios en los últimos dos períodos.
En el caso de aquellas ramas que no cuenten con un consejo, podrán ser candidatos quienes participen al menos los dos últimos períodos en las instancias de gobierno corporativo de sus asociados en los términos definidos por la Comisión para el Mercado Financiero, o la entidad que la reemplace, en su calidad de director o de exgerente general.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete