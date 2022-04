El difícil momento que vive la Cámara Nacional de Comercio

A mediados de junio de 2021, los consejeros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Aldo González, Rafael Montes, Pedro Corona y Fernando Lihn, presentaron una reclamación de nulidad contra las elecciones del gremio que dejaron como ganador a Ricardo Mewes y su lista. La denuncia sugería una serie de irregularidades en el proceso.

A meses de la presentación de ese escrito ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana -en el que se acusó que hubo problemas con la plataforma de E-Voting, la cual habría impedido que algunos consejeros pudieran emitir sus votos, entre otros-, el ambiente al interior del gremio vive sus peores días.

Cartas cuestionando a la actual administración, sanciones por parte del Tribunal Supremo a diversos consejeros, recursos de protección ante la Corte de Apelaciones, son parte de los hitos que han marcado los últimos meses.

Los hechos

Diversas fuentes del gremio coinciden en que la crisis interna se venía arrastrando hace bastante tiempo y las últimas elecciones sólo habrían sido la gota que rebasó el vaso.

Un consejero que pidió no revelar su nombre sostiene que las diferencias vienen hace meses, que no surgieron después de las elecciones y que los perdedores no están sobrerreaccionando. “Hay decisiones que no se informan al consejo”, advierte y pone como ejemplo la determinación de vender el Palacio Bruna, lo que dice generó mucha molestia.

Las reflexión interna por parte de los consejeros es que las elecciones pasadas, que dieron como ganador a Mewes y compañía por sobre Cristobal Valdés y su lista, agudizaron el malestar interno, y el sector disidente comenzó a visibilizar su incomodidad.

Gráfico fue lo ocurrido en noviembre de 2021. Entonces, el consejero Aldo González -presidente de la Cámara de Comercio de Arica- envió una carta a sus pares luego de que el gremio despidiera a un trabajador.

En el escrito, cuestionó la decisión señalando que si bien debe modernizarse la labor del gremio, esto no debe ser a costa de su dotación y planteó la necesidad de que los cambios de ejecutivos fueran comunicadas y compartidas con el Consejo. “¿Por qué se actúa con hipocresía? produciendo una incertidumbre en los trabajadores honestos de nuestra Cámara”, señala el texto.

La misiva tuvo repercusiones, y a la escrita por González se sumaron más. Sin embargo, en enero el Tribunal Supremo del gremio sancionó al consejero “con la medida de censura con publicidad”, por cometer actos contrarios a los estatutos y por incurrir en una conducta “contraria a la ética y la moral que debe imperar en todos los actos que dicen relación con su calidad de socio, por haber vulnerados los principios de respeto, buen trato y confiabilidad”.

Tras este hecho, González y otros consejeros recurrieron a la Corte de Apelaciones y presentaron recursos de protección para dejar sin efecto la sanción. Ahora, el tema está siendo nuevamente analizado por el Tribunal Supremo de la CNC.

Al interior de la directiva existiría conciencia respecto al mal ambiente. De hecho, hace unos meses el gremio comenzó a trabajar con una consultora para mejorar el clima interno y fomentar una efectiva participación de los consejeros.

Y si bien la medida ha sido valorada por un sector importante del gremio, otros la cuestionan.

Para los consejeros más jóvenes, los problemas y diferencias internas responden a un problema generacional. “Tenemos consejeros que llevan años presidiendo sus cámaras regionales, dirigentes sobre 75 años e incluso más. Hay que decir las cosas como son, no se quieren ir”, crítica un conocedor de la situación.

El miércoles, el gremio realizó su tradicional consejo. En la cita, se informó la conformación de una comisión estatutaria para revisar los lineamientos internos e impulsar una modernización de la entidad.

“La CNC tiene que superar esto y se están haciendo los esfuerzos, eso puede observarse”, agrega otro consejero.

La comisión en cuestión estará integrada por Jorge Mc Ginty, Daniel Platovsky, José Pakomio, Marco Antonio Álvarez, Jorge Guerrero, Aldo González, Gerardo Velasco, Eduardo Salazar, Claudio Ortiz, Keneth Werner, Rafael Montes y Cristóbal Valdés. Este grupo será el encargado de analizar los posibles cambios a los estatutos actuales.

Respecto a la impugnación de las elecciones, esta sigue en curso y las partes están a la espera de la resolución del Tribunal Electoral.