Hacienda define metodología para acordar nuevo pacto fiscal e incluye revisión de programas mal evaluados

Hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda arribaron en la mañana de este martes los presidentes de las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para reunirse con el titular de la cartera, Mario Marcel.

¿La idea? Iniciar formalmente el proceso de diálogo para acordar un nuevo "pacto fiscal", que incluya modificaciones no solo al proyecto de reforma tributaria rechazado en la Cámara de Diputados, sino que también incorporar otras materias de interés para los privados, como por ejemplo medidas que incentiven el crecimiento y la inversión, así como mayor eficiencia en el gasto público.

A la cita arribaron el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, los timoneles de la ABIF, José Manuel Mena, de Sonami Jorge Riesco, de la SNA Antonio Walker, y de la CChC Juan Armando Vicuña. Por la Sofofa arribó el consejero e integrante del comité ejecutivo, Matías Concha

Por Hacienda, participaron también la subsecretaria Heidi Berner y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En la reunión, que se extendió por cerca de dos horas, el ministro expuso el contenido de un documento con una serie de principios que el gobierno considera debe incorporar el pacto fiscal, como el financiamiento de las políticas sociales (PGU, reducción de listas de espera e inversión en seguridad, por citar algunos ejemplos), incentivos al crecimiento económico, y medidas para aumentar la progresividad y justicia del sistema tributario.

En la cita, se discutió la metodología de trabajo y el ministro les explicó que había disposición a modificar, quitar o incluir nuevas propuestas en la reforma tributaria, así como en el pacto fiscal en su conjunto.

"En esta reunión hemos básicamente explicado el contenido de lo que hemos llamado un pacto fiscal para el desarrollo. Hemos señalado que ese pacto fiscal es algo que va más allá de la reforma tributaria, no solamente porque incluye el destino de los recursos que se pudieran recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que enmarquen nuestro sistema tributario no solo para efectos de esta reforma, sino que también para otras reformas o modificaciones que se discutan en el futuro", señaló el ministro Marcel tras la reunión.

La autoridad también señaló que se enfatizaron las prioridades de gasto, mientras que un tercer foco fue identificar las áreas donde puede haber mejoras en el desempeño del Estado en materia de ejecución de recursos y programas mal evaluados, "incluyendo temas de programas, temas de personal, temas ligados a la gestión financiera del Estado", agregó.

Un cuarto eje de la conversación fueron eventuales modificaciones al proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara. El quinto punto que se abordó fue el impacto del crecimiento económico sobre la recaudación de impuestos. Y por último, se discutieron mecanismos de seguimiento para la ejecución del pacto fiscal que se acuerde entre las distintas partes.

"Encontramos una muy buena recepción a ese esquema, y además al hecho de que lo que nosotros planteamos no es que estemos negociando, sino que lo que estamos haciendo es, sobre la base de esta estructura, poder identificar los puntos en los cuales haya mayor coincidencia entre distintos actores", complementó el titular de Hacienda.

Lo que falta y lo que sobra

Marcel agregó que se entregó un esquema de lo que está actualmente en el proyecto: "Lo que dijimos es que aquí lo que hay que identificar es qué cosas se restarían del proyecto, qué cosas se modificarían, qué medidas tributarias se agregarían y qué beneficios tributarios también se agregarían. Y además se habló, en el caso particular, de las Pymes de tener un balance del conjunto de medidas que afectan particularmente a ese sector. No entramos en el detalle, sino que más bien en la forma de trabajar".

"Evidentemente hay temas que estaban en el proyecto original que se van a retirar, que se van a transformar y otros que a lo mejor se van a agregar", complementó.

El ministro fue consultado sobre el impuesto al patrimonio, uno de los temas que mayor resquemor ha generado en el sector privado: "Es uno de esos temas que están en esa lista, pero no entramos en ese detalle todavía. Pero tenemos claro que es uno de los temas que sabemos ha generado más controversia. Es un tema sobre el cual evidentemente se va a discutir", cerró.

Empresarios analizan alternativas

En la reunión se acordó que la CPC enviará comentarios a la metodología propuesta por Hacienda, para así incorporar propuestas de interés para los privados. De hecho, las partes quedaron en volver a reunirse en las próximas semanas.

"El pacto fiscal va a recoger una serie de otros elementos. Nosotros le planteamos al ministro nuestras inquietudes, por ejemplo respecto al crecimiento económico, respecto a la informalidad, temas de ambiente para hacer negocios en Chile de tal forma que podamos generar una instancia de crecimiento e inversión que realmente nos ayude a salir de donde estamos hoy", señaló Mewes.

El timonel de la CPC recalcó que dentro de la hoja de ruta se consideren temas como la modernización del Estado: "Nosotros nos comprometimos a aportar con información, con análisis de cómo podemos hacer que el Estado sea realmente más eficiente y pueda generar los servicios que la ciudadanía requiere", aseguró.

Los empresarios volvieron a resaltar la necesidad de modificar o derechamente no perseverar en la reforma con el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas en sociedades de inversión: "Creemos que el impuesto al patrimonio, a las utilidades retenidas, lo que es justicia tributaria, el uso de las pérdidas, son todos elementos que nosotros vamos a aportar en su momento a una hoja de ruta y planificación que tiene el ministro. Ese va a ser nuestro rol".

Fuentes que participaron de la convocatoria señalan que Marcel sinceró la disposición a no perseverar con el gravamen patrimonial, pero que había que buscar alternativas para compensar la menor recaudación.

Mewes adelantó que se reunirán con diputados y senadores más reticentes a tramitar cambios al sistema impositivo: "Queremos ser partícipes de ese debate también con el mundo parlamentario, porque evidentemente son las empresas las que pagan impuestos, son las personas las que pagan impuestos y, por lo tanto, tenemos que entrar a ese debate. Y ahí es donde nosotros vamos a estudiar muy bien la hoja de ruta que ha planteado el ministro antes de comprometernos a nada y conversar con el mundo parlamentario para ver cómo logramos un buen pacto fiscal".

Matías Concha, quien asistió a la reunión en representación de la Sofofa, calificó como "bien cordial" la cita, destacando el llamado a un pacto fiscal, "que se entiende como una mirada de largo plazo, en que todas las partes colocan lo mejor de sí para unirse en una propuesta que sea más sostenible. Y en eso planteó una serie de elementos, los cuales tenemos que, de alguna manera, estudiar para poder evaluar".

¿Algún planteamiento en particular que le hayan transmitido al ministro? "Planteamientos como la informalidad, que es un flagelo tremendo, que afecta industria, el agro, construcción, o sea, por todos lados. Planteamientos en aras de promoción de inversión, no visto como un tema aislado, sino que es un tema medular, para poder generar un pacto social de largo plazo, las condiciones propicias para poder avanzar. No entramos en detalles, el llamado fue analizar y volver con medidas más concretas".

Mientras que el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, agregó que "hemos puesto el énfasis en aquellos elementos que a nosotros nos parecen importantes y que vamos a revisar dentro de la propuesta que se nos entregó, para que queden incorporados. Para nosotros fundamental el crecimiento económico, el ambiente de negocios para las empresas, y creemos que en ese tema hay una falencia hoy día día en las propuestas que se han presentado.

¿En qué linea se debe avanzar? "En minería, especialmente, creemos nosotros que hay hoy día un elemento muy importante en todo lo que es la legislación sobre aprobaciones ambientales, que está afectando a varios proyectos en la rapidez en el otorgamiento de permiso, la certeza en el otorgamiento de los permisos, creemos que ahí hay un un elemento que excede lo tributario, excede lo económico, pero que está afectando directamente el ambiente de negocio".