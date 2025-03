Ministra Jara vuelve a poner paños fríos ante su eventual postulación presidencial: "Son solo rumores, no está ahí la discusión del PC"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, volvió a poner paños fríos ante la eventualidad de que sea postulada como candidata presidencial del Partido Comunista (PC), colectividad que este fin de semana se encuentra reunida para zanjar varios tópicos, entre ellos si promoverá a la secretaria de Estado como carta a La Moneda o si optará por otros militantes.

En entrevista con Chilevisión, la autoridad fue consultada respecto a su eventual proclamación en el comité central del PC, que ha extendido esa discusión por varios días y no se descarta que la definición se resuelva en abril.

"No, no pasó", partió diciendo respecto a una potencial proclamación este fin de semana: "Son solo rumores, lo he dicho, pero parece que cuando lo digo nadie me está escuchando del otro lado", dijo entre risas.

"No hay nada de eso. En el Partido Comunista se están discutiendo ideas para proponerle al país, no nombres. Entonces, son solo rumores", manifestó la secretaria de Estado.

Jara señaló que entiende el revuelo mediático que ha provocado la indefinición de su situación en el gabinete y la virtual decisión que debe tomar su partido, pero enfatizó que hay varias otras alternativas que pueden ser la carta de los comunistas de cara a las presidenciales de noviembre.

"Lo más interesante que nos has pasado como partido es que tenemos harto de dónde elegir y eso no siempre se da en las colectividades. Hay colectividades que les ha costado encontrar candidato, en otros que hay un único liderazgo. Acá hay varios, Bárbara Figueroa puede ser un nombre y varios más", señaló.

"Son solo rumores, es que es verdad, no está ahí la discusión en el Partido Comunista, sino que en las ideas, qué es lo que vamos a proponer para un futuro Gobierno, cómo se va a mejorar la vida de las personas", cerró.