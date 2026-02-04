Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"
La titular de la Segpres indicó que la norma “es clave para la incorporación de las mujeres al trabajo y para extender la corresponsabilidad en los niños menores de dos años”.
Un último esfuerzo realizará el Gobierno por poder despachar desde el Congreso el proyecto de ley de sala cuna universal, dijo la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.
Y es que para la actual administración es clave poder marcar un avance en este tema, que se discute por años en el Parlamento sin lograr consensos.
Lobos, en entrevista con radio Infinita, sostuvo que en materia legislativa en las dos semanas que restan de trabajo parlamentario antes del cambio de mando “esperamos poder legar a ciertos acuerdos como la ley de sala cuna, las reformas políticas y el financiamiento de la educación superior”.
Sin embargo, fue más enfática en la importancia de avanzar en el proyecto de sala cuna considerando que estuvo a punto de ser aprobado durante enero. “La ciudadanía no puede entender que después de 27 años de debate en una cuestión que parece obvia y que es clave para la incorporación de las mujeres al trabajo y para extender la corresponsabilidad en los niños menores de dos años, todavía no nos pongamos de acuerdo para viabilizarla”.
Agregó que “había un acuerdo técnico importante y también político con la mayoría de parlamentarios de la oposición que se vio truncado en la última semana por no poder sesionar en la comisión de Educación, pero esperamos, como han planteado algunos actores políticos, que podamos retomar las conversaciones en febrero y concretar el despacho de ese proyecto”.
Señaló además que otro esfuerzo estará en la reforma al sistema político: “También comprometimos una mesa técnica para avanzar en las reformas políticas, porque con un Congreso bien fragmentado y con discolaje, para este o cualquier Gobierno es clave para dar garantías de gobernabilidad y respuestas oportunas a la ciudadanía”.
Lobos tiene considerada para la próxima semana una reunión de coordinación con quien será su sucesor a partir del 11 de marzo en la administración de José Antonio Kast, el hoy senador José García Ruminot (RN).
