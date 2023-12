Bencinas se aprestan a cerrar el año con nuevas bajas en medio de un repunte del Mepco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un respiro tendrán los automovilistas ad portas de un fin de semana largo, pues las estimaciones del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC) asumen que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunciará un nuevo descenso en el mercado de los combustibles.

Los cálculos de los economistas de la entidad, Luis Gonzales e Isidora Lara, anticipan que el diésel presentaría una baja de $ 16 por litro, mientras que las gasolinas de 93 y 97 bajarían del orden de $ 30 por litro.

Dado lo anterior, la proyección que entrega el reporte es que la gasolina de 93 finalizará este año en torno a los $ 1.378 por litro, mientras que el diésel lo haría en $ 1.235 el litro.

Por lo demás, el acumulado de traspasos de precios podría extenderse hasta marzo, dependiendo del avance del conflicto en Gaza, y lo que pueda llegar a ocurrir con el precio del petróleo Brent, anticipan Gonzales y Lara.

Para el próximo año, los analistas comparten las visiones respecto a que se divisan “precios a la baja” en el Brent. Pero, en el mediano plazo, esperan un “pequeño repunte” en el valor del barril referencial.

“Si analizamos la dispersión de estas expectativas, comprendemos que el mercado está sufriendo de un mayor grado de incertidumbre, ya que empiezan a aparecer precios en el máximo de hasta US$ 143 por barril” hacia 2027, señalan los economistas.

Para 2024, en particular, se espera que el precio del barril de Brent oscile entre US$ 83 y US$ 84 por unidad. Es decir, números no muy distintos a los observados en 2023, que se espera termine con el barril del crudo en unos US$ 83,8.

Recaudación del Mepco

En este contexto, el reporte de Clapes UC señala que el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco) registrará una recaudación deUS$ 145 millones este año.

De todas formas, desde Clapes UC son tajantes: dicho monto se explica principalmente por el reseteo del Mepco que impulsó el Ministerio de Hacienda a principios de año, lo que significó que el mecanismo partió de cero.

De no haber ocurrido ese ajuste, en el mecanismo, el acumulado del Mepco permanecería en torno a US$ 2.602 millones, se lee en el documento.

Cuando comenzó 2023, los subsidios de combustibles fósiles sumaban en torno a US$ 2.400 millones en el acumulado desde el inicio de la implementación del mecanismo.

El reporte recoge que este año partió con un cuadro de bajas de precios hasta julio, cuando se recaudó un total de US$ 520 millones, ya que el Mepco recauda -a través del impuesto específico- cuando bajan las bencinas y viceversa.

Posteriormente, entre la segunda mitad de julio y octubre se gastaron US$ 356 millones en subsidios; y entre noviembre y diciembre la baja de los precios redujo el subsidio a US$ 18 millones.

Este año, las bencinas se enfrentaron a un precio del petróleo Brent promedio de US$ 82,5, y donde el conflicto bélico en Gaza lo llevó a estar en torno a los US$ 90.