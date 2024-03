Inversión extranjera directa empieza el 2024 con cifras azules y supera en 17,8% al año anterior

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El 2024 empezó con buenas noticias para la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con las cifras del Banco Central, en enero ingresaron flujos por US$ 1.939 millones, significando un incremento de 17,8% en relación con el mismo mes del año pasado.

Según el analisis de InvestChile -agencia de promoción perteneciente al Ministerio de Economía-, esta cifra fue US$ 851 millones más alta que la registrada en diciembre de 2023 y un 17% superior al promedio del primer mes del año del periodo 2003-2024, que es de US$ 1.656 millones.

En el detalle por componente, el que más destacó en enero fueron las utilidades reinvertidas por US$ 1.288 millones; seguido por los instrumentos de deuda con US$ 428 millones y las participaciones en el capital con US$ 223 millones, un flujo menor respecto a los meses precedentes.

La directora de InvestChile, Karla Flores, señaló que las cifras son una “buena noticia” y que extiende el buen momento que tuvo la inversión extranjera en 2023.

“Son montos que invitan a seguir trabajando de manera articulada para promover la inversión extranjera en Chile, con miras a consolidar nuestra capacidad de atraer las inversiones y generar las oportunidades de empleo que nuestro país necesita, especialmente en sectores donde requerimos dar saltos de calidad de manera acelerada y en regiones que requieren inversión y empleos de calidad”, dijo.

Así, comentó que desde la agencia están desplegando la promoción internacional y la coordinación con las regiones del país. Además de participar en la feria PDAC de Canadá para promover entre los inversionistas más importantes del sector la nueva cartera de proyectos de exploración y explotación minera, la próxima semana estará en Corea y Japón, junto a la ministra de Obras Pública, Jessica López, promoviendo la cartera de concesiones.

“Este es un año especial además, porque tendremos nuestro 7° Foro Internacional InvestChile, donde contaremos con la participación de más de 100 empresas internacionales que asistirán con proyectos concretos de inversión en sectores como industria del litio, infraestructura tecnológica y digital; concesiones de infraestructura; y energía limpia y almacenamiento. Esperamos que a partir de este evento podamos tener muy buenas noticias para el país también”, señaló.