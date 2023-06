José Luis Daza y la reforma tributaria: "Hay que hacer reingeniería mayor, antes de meter más plata a este pozo negro”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El economista chileno radicado en Wall Street, José Luis Daza, se mostró “optimista” con la situación económica y política que atraviesa Chile, a pesar de mostrar sus diferencias con varios de los proyectos que ha impulsado el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esta reflexión se llevó a cabo en el seminario internacional de Moneda Asset Management “Latam Markets: Against All Odds”. En la instancia, compartió con Sebastián Edwards, y fueron acompañados por Esteban Jadresic, economista jefe y estratega global de inversiones de la firma organizadora.

Una de las discusiones se centró en el pacto fiscal que busca aprobar el gobierno del presidente Boric. El que fuera parte del equipo de campaña de José Antonio Kast dijo que antes de subir impuestos, “aquí hay que hacer reingeniería mayor, antes de meter más plata a este pozo negro. Y honestamente no creo que ese sea el enfoque del ministro Grau y de otras personas”.

Para el economista, más impuestos no significa que Chile vaya a crecer. Y como ejemplo, Daza citó a Corea, Singapur y Taiwán, países que han “tenido crecimiento rápido y carga tributaria menor a la chilena”.

Sobre la meta de recaudación de una reforma en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB), para Daza “el tener una meta de gasto como porcentaje del Producto no es lo correcto. Yo creo que cada país tiene una realidad diferente y que tenemos que ver en qué vamos a gastar la plata”.

“La evidencia muestra que no es correcto que para desarrollarte y tener indicadores sociales más altos de bienestar, etcétera, necesitas un gasto de producto sustancialmente más alto público”, agregó.

“Necesitas una reorganización de la estructura del gasto del aparato fiscal, el aparato público y las probabilidades de que con este gobierno haya una reestructuración del aparato público en forma sustancial es cero”, lanzó Daza.

“En la parte fiscal no hay mucha suerte, pero lo hicieron bien. Pero lo microeconómico ha sido mal”, reflexionó. Y criticó también la Ley de 40 horas, la cual para el analista es “una medida que le va a venir a penar a Chile en unos diez años más”. Para Daza, esta generará una “peor distribución del ingreso y un peor salario real”.

Evaluación política

Sobre el proceso constitucional, aseguró que se deben “hacer algunos cambios a esta propuesta”. Pero aseguró que a pesar de los detalles, “no hay ninguna duda que contiene las bases esenciales para que funcione la democracia”.

Y agregó que esta “tiene muchos caramelos de vocabulario para el progresismo, pero en términos generales, yo creo que es un documento con el cual vamos a poder vivir mejor”.

En términos políticos, el economista reflexionó que “el sistema que imperó en Chile por 10-12 años (...) está bastante agotado políticamente”. Para él, el foco ahora debiese estar en “cómo vamos a crecer”.

“Si no crecemos, no tendremos mejores pensiones, no tendremos mejor salud”, concluyó.