Estos son los cuatro nuevos integrantes del directorio de AmCham para el período 2024-2026

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) ya tiene listo a su directorio para el periodo 2024-2026, con las incorporaciones de Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, y Javier Dib, CEO de AES Andes, como nuevos directores. Este último es consejero de la Cámara y había intentado entrar en el directorio en 2022, pero no tuvo éxito.

Según los estatutos de la AmCham, en octubre de cada año se debe realizar el proceso para renovar a un tercio de los integrantes del directorio, el cual está compuesto por 12 miembros en total.

Así, cuatro personas debían unirse al directorio de la asociación gremial en el décimo mes del año: Kathleen Barclay, socia fundadora de Asesorías KCB y expresidenta de AmCham, y Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados, lograron la reelección, sumándose a Pérez Mackenna y Dib.

El directorio será conformado también por Sandra Guazzotti, head de Google Cloud Multi Country Region Latam; Cristina Bitar, socia directora de Azerta; Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile; Andrés Merino, presidente y director de AFP ProVida; Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile; Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica; Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance; y Roberta Valenca, gerente general AlcoholBevs & Partnerships for Brazil and South Cone de The Coca-Cola Company.

Del directorio actual, saldrán Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile, Perú y Ecuador, y el presidente de la AmCham durante los últimos tres años, Sergio Rademacher, hoy gerente general de Microsoft.

En enero de 2024, se elegirá al nuevo presidente (a) que liderará la organización.

“Desde AmCham valoramos que nuestro directorio esté representado por altos ejecutivos de diferentes sectores de la economía lo que refleja la diversidad al interior de la Cámara”, señala Paula Estévez, gerente general de AmCham, y agrega que destacan “el alto nivel de participación de nuestros socios, cercano a un 80%, lo cual da cuenta de la importancia que le otorgan nuestras casi 500 empresas asociadas al rol que está cumpliendo AmCham en diversos ámbitos de relevancia nacional e internacional”.

El directorio, además, seguirá contando con un 60% de representación femenina. Para la Cámara, esto es un “hito que refuerza un eje central de la organización asociado a nuestro pilar de diversidad, equidad e inclusión, manteniéndola como el único gremio empresarial en Chile con un directorio compuesto mayoritariamente por mujeres”.

Los que quedaron fuera

En total, ocho ejecutivos no lograron los suficientes votos en la votación que finalizó el 31 de octubre pasado. De este grupo forman parte nombres como Ignacio Mehech, VP of External Affairs and Country Manager de Albemarle; Felipe Ramírez, country manager de Amazon Web Services; y Gustavo Salischiker, country manager de Citigroup.

El listado de quienes no lograron incorporarse al directorio lo completan Alex Antilla, vice president Latin America & Caribbean de Delta; David Kahn, VP GM de PepsiCo Cono Sur; Daniel Nadborny, CEO de Mercer; Jorge Gamero, gerente general de ManpowerGroup Chile; y Mario Larenas, country manager de Freeport McMoran.