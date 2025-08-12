Analistas descartan una baja de tasas del Banco Central en septiembre y octubre tras el sorpresivo IPC de julio

Según la Encuesta de Expectativas Económica (EEE), un nuevo recorte de 25 puntos base se anticipa recién para la Reunión de Política Monetaria de diciembre.

Los analistas esperan que el Banco Central mantenga estable en 4,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en sus próximas reuniones septiembre y octubre, en un ajuste de los pronósticos luego del sorpresivo fuerte avance de 0,9% que registró el IPC en julio.

Según la Encuesta de Expectativas Económica (EEE) del Banco Central dada a conocer este martes, un nuevo recorte de 25 puntos base se anticipa recién para la Reunión de Política Monetaria de diciembre, con lo que la tasa referencial cerraría el año en 4,5%.

Los especialistas también anticiparon que el IPC subiría un 0,2% en agosto y un 0,4% en septiembre, para acumular un 4% anual en diciembre.

El sondeo también estimó que el indicador de actividad económica Imacec habría crecido 2% en julio, mientras que el PIB se expandiría 2,3% en el tercer trimestre. De este modo, la economía chilena tendría un crecimiento de 2,3% en todo 2025.