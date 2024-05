Ministro Grau logra destrabar la discusión de permisología luego de voto de confianza de la oposición

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras varias semanas de postergación, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados inició este jueves la votación del proyecto de ley que busca agilizar la tramitación de los permisos sectoriales.

El punto de inflexión se generó luego de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, lograra una suerte de voto de confianza de parte de la oposición gracias a que comprometió una indicación para desechar la creación de un nuevo servicio público que objetaba Chile Vamos.

Al comienzo de la sesión, el secretario de Estado señaló que trabajan en una alternativa para no insistir en un nuevo servicio: “Estamos trabajando en esa propuesta que representa un cambio importante y demuestra una flexibilidad del Gobierno”.

Grau también se hizo cargo del aumento de las contrataciones que contemplaba ese servicio, con 39 nuevos funcionarios, que también criticó la oposición. “Ahí tenemos una visión distinta”, dijo.

En este contexto, reiteró que como Ejecutivo están disponibles a hacer una indicación que aloje la realización de estas funciones (del servicio) en el Ministerio de Economía.

Grau también se hizo cargo del aumento de las contrataciones que contemplaba ese servicio -39 nuevos funcionarios-, que también criticó la oposición: “Ahí tenemos una visión distinta. El proyecto establece funciones que hoy no se realizan, de aquello se deriva que no sería razonable que si se agregan funciones y tareas, eso no traiga aparejado un conjunto de funcionarios para esas funciones”.

A continuación, indicó que “necesitamos un par de semanas para ingresar esa indicación, necesitamos algún tiempo para conversarlo también con ustedes y pimponear ese diseño institucional” y pidió comenzar a votar los temas en que hay acuerdo.

Sin embargo, los diputados Miguel Mellado (RN) y Gonzalo de la Carrera (independiente) solicitaron que se votara de inmediato el artículo que crea el servicio para desecharlo y el diputado Christian Matheson (Evópoli) fue más allá al preguntarse “¿qué confianza vamos a tener que va a traer indicaciones en dos semanas si hoy (ayer) no la tuvo. No podemos partir sin la columna vertebral” del proyecto.

Sin embargo, el diputado Joaquín Lavín (UDI) señaló que “el Ejecutivo ha demostrado estar disponible a conversar, han sido meses de negociaciones, debiéramos confiar en lo que dice el ministro y comenzar desde ya a votar” otros temas a la espera de las indicaciones.

Grau planteó que votar al inicio los artículos referidos a la creación del servicio es “un problema político, por la señal que damos al país. Tenemos acuerdo en el 80% del proyecto y vamos a partir por lo que no”.

Señaló que “lo que pido de buena fe es que nos dejen presentar un conjunto de indicaciones coherentes, que las discutiremos en su momento y no hagamos algo a la rápida”.

Camino intermedio

Grau planteó una alternativa, que denominó un “camino intermedio”, en que las indicaciones de la oposición de todos los artículos en que se menciona el servicio, se cambien sus referencias al Ministerio de Economía. “Estaríamos disponibles a aceptar esos cambios y solo dejar pendiente la parte que define el servicio”, dijo.

Luego el presidente de la comisión Víctor Pino (Demócratas) sostuvo que “ha quedado demostrado la intención del Ejecutivo de aceptar cambios” y que “me parece bien partir desde el título 4 del proyecto que es donde hay acuerdos”, lo que fue aceptado por la comisión, iniciando la votación de aspectos referidos a la colaboración que pueden tener los órganos del Estado con otras entidades para ayudar a hacer evaluaciones y revisión de antecedentes para que el proceso de evaluación sea más rápido, donde la primera aprobación de un artículo logró aplausos de algunos de los presentes en la sesión.