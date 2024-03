Otra señal de ajuste en el país: se moderó el déficit de cuenta corriente el año pasado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un déficit de US$ 11.899 millones, que representa el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), registró la cuenta corriente del país durante el año 2023, según informó este lunes el Banco Central.

Como parte del informe sobre la balanza de pagos, el ente emisor explicó que el resultado se explica por el saldo negativo de las rentas y la balanza comercial de servicios.

En este último caso, el déficit llegó a US$ 10.782 millones en un marco donde las exportaciones aumentaron 15% y las importaciones cayeron 14,7%, ubicándose en US$ 9.792 millones y US$ 20.574 millones, respectivamente.

El comportamiento de los envíos fue determinado por el componente de viajes y, en menor medida, también contribuyeron los mayores servicios de arrendamiento operativo aéreo.

En contraste, las ventas al exterior de transporte se redujeron por efecto de menores servicios de fletes.

En el caso de las importaciones, la contracción reflejó el desempeño de los servicios de fletes marítimos, aunque con menor incidencia, también destacó la caída de servicios financieros.

Los componentes anteriores fueron compensados en parte por una venta de los bienes al exterior por encima de lo que se compró.

Las exportaciones de bienes se ubicaron en US$ 94.557 millones, lo que representó una caída de 4,1%, determinada por un descenso de 2,9% en precios y de 1,2% en volúmenes. La contracción fue liderada por el segmento minero, seguido del industrial.

Como contraparte, las importaciones de bienes alcanzaron un total de US$ 79.234 millones (FOB) y US$ 85.309 millones (CIF). Con respecto al año anterior, y considerando los resultados en términos CIF, las importaciones cayeron 18,5%, reflejo de una disminución de 12,9% en términos de volumen y de 6,4% en términos de precios.

La contracción se observó a nivel de todas las categorías, siendo bienes intermedios y consumo las de mayor incidencia negativa.

En paralelo, la cuenta financiera registró entradas netas de capital por US$ 10.345 millones, lideradas por una mayor inversión extranjera directa en Chile y por la emisión de deuda de Gobierno.

Al cierre del año pasado, la posición de inversión internacional (PII) aumentó su saldo deudor con respecto a 2022, alcanzando un nivel de US$ 63.910 millones, como consecuencia de las transacciones de la cuenta financiera.

En este escenario, la deuda externa totalizó US$ 240.968 millones (75,6% del PIB), lo que representó un alza de US$ 11.128 millones frente al ejercicio previo.

Esto se explicó por el mayor endeudamiento de las empresas (US$ 6.483 millones) y el Gobierno (US$ 6.076 millones), por emisión de títulos de deuda y préstamos con el exterior.

En menor medida, también destacó el efecto positivo de menores tasas de interés sobre el valor de los bonos, principalmente de Gobierno.

Por otro lado, la deuda con empresas relacionadas de IED creció en US$ 1.848 millones, producto de los préstamos recibidos durante el período.

En cuanto a la deuda de corto plazo, ésta alcanzó los US$ 62.654 millones, siendo las empresas las que tienen la mayor parte de los compromisos de pagos en los próximos doce meses.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 80,7% de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 7,7%, en pesos chilenos; 7,0%, en euros, y el resto en otras monedas.