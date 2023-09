Retroceso de la inflación lleva a los ingresos laborales a su mayor crecimiento en el último año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Después de 17 meses consecutivos de caídas, a partir de marzo de este año las remuneraciones reales de los trabajadores chilenos (descontada la inflación) volvieron a terreno positivo, dando cuenta del retroceso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras mantenerse en niveles superiores al 10% en los últimos años.

Aquello se ha reflejado en otros indicadores de ingresos laborales, como la masa salarial calculada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que en junio alcanzó su máxima expansión en los últimos 12 meses.

Así, según el gremio del comercio, la masa salarial creció un 5,6% respecto al mismo lapso del año pasado, el mayor ritmo desde julio del 2022. Esto también implica una aceleración versus el 4,7% registrado en mayo.

La masa salarial mide los ingresos laborales de los trabajadores asalariados sobre la base del comportamiento de las remuneraciones reales y del empleo que informa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según la CCS, la variación en junio respondió a un aumento de 2,6% anual en las remuneraciones reales, el más alto en los últimos cinco años (se compara con el 2,9% de mayo del 2018), unido a un avance de 2,9% en el empleo asalariado.

"El repunte de las remuneraciones reales, a su vez, ocurrió a pesar de la pérdida de dinamismo que se observa recientemente en los salarios nominales, resultando clave el descenso de la inflación anual, que pasó de 8,7% en mayo a 7,6% en junio (12% en enero)", consigna el reporte del organismo.

Ahora, si se considera al total de trabajadores -no solo a los asalariados, sino también a los no remunerados-, la CCS calcula que la masa total de ingresos de los ocupados creció un 4,9% en junio, también un peak no visto en los últimos 12 meses.

Sector público mantiene dinamismo

Como ha sido la dinámica en los meses recientes, el sector público mantiene un mayor dinamismo, tanto en empleo como salarios, si se compara con el rubro privado.

Partiendo por las ocupaciones, destaca la caída de 5,9% en el sector construcción, que suma su novena contracción al hilo. El resto de los sectores anotan un crecimiento promedio en torno al 4,9%, pese a que el rubro financiero también anotó una caída en el período (1,8%). En el otro extremo se ubica el sector salud y asistencia social, con un alza de 13,2%, seguido por minería, con un 6,9%. El empleo en el sector comercio, en tanto, avanzó un 3,3%.

El empleo en la administración pública, en tanto, creció un 7,9%, sumando 40 mil nuevos puestos de trabajo netos en 12 meses. El total de asalariados del sector público, que incluye además otras áreas como salud, educación y empresas del Estado, aumentó un 4,8%, equivalente a 53 mil personas, superando en 2,2 puntos la variación del empleo asalariado privado (2,5%), que sumó 134 mil puestos adicionales netos en igual periodo, consigna la CCS.

Respecto a las remuneraciones nominales, los mayores incrementos se dieron en actividades financieras y de seguros (13,9%), seguido por actividades de alojamiento y comidas (12%), y enseñanza (11,8%). El sector comercio, con una variación de 9,5%, se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento medio de los sectores observados (10,7%).

Las remuneraciones del sector público, a su vez, avanzaron un 10,4%, acumulando seis meses al hilo con crecimientos de dobles dígitos, promediando así un 8% en 12 meses.

¿Cómo se ve el escenario a futuro? La CCS plantea que si bien el mercado laboral continúa dando "motivos de preocupación", se espera que la desaceleración inflacionaria "siga beneficiado a las remuneraciones reales, lo que en parte será compensando por un menor crecimiento esperado en los salarios nominales".