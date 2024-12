Bernadette Meehan, embajadora de EEUU: “Para cualquier amigo de Chile debería haber una preocupación por lo dependiente que es su economía de China”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A dos años y medio desde su llegada a Santiago, la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, anunció su renuncia al cargo dado el cambio de administración en su país.

Un período que le deja un balance positivo -además de una alta actividad en redes sociales, recorriendo las regiones del país-, pues logró destrabar proyectos importantes para la relación bilateral, como el acuerdo que evita la doble tributación entre ambas naciones y que se activara la ventaja sanitaria del Systems Approach para la exportación de uva de mesa.

Pero también le hubiese gustado avanzar en otras dimensiones, admite. Una de esas prioridades es animar a Chile a unirse a la Asociación para la Seguridad de los Minerales, una colaboración de 14 países y codirigido por la Unión Europea para catalizar la inversión pública y privada en cadenas de suministro de minerales críticos responsables a nivel mundial.

“A menudo me fijo en cómo el Presidente Boric ha sido uno de los más firmes defensores de la democracia y los derechos humanos en el mundo, hablando en nombre del pueblo venezolano, nicaragüense, de Ucrania. Silencio sobre China”. “Me voy con mucha preocupación sobre el papel de China en la región”.

Otra inquietud que plantea está en los peligros de concentrarse excesivamente en una nación en particular. “No importa cuál sea el país. No es bueno tener una sobreponderación en tu economía. Pero cuando el país en el que estás sobreponderado es China, hay preocupaciones adicionales. Y no estoy segura de que el mensaje haya resonado del todo”, dice.

- ¿Se va con la misma sensación que cuando llegó sobre el rol de China en la región?

- Me voy con mucha preocupación sobre el papel de China en la región. Mi trabajo es centrarme en la relación con Chile y para cualquier amigo de Chile, debería haber una preocupación por lo dependiente que es su economía de China.

China es un país conocido por su coerción económica y política, y utiliza la inversión económica como herramienta para ello. La gente suele decir, bromeando, si Chile hace enfadar a China, no se llevarán nuestras cerezas. Eso puede ser cierto, pero si crees que es doloroso, si China no se lleva tus cerezas, imagínate lo doloroso que sería que te cortaran la red eléctrica.

Es por eso que hemos seguido enfatizando al Gobierno, junto con otros países de la OCDE, la importancia de que Chile considere, es su elección, un mecanismo de control de inversiones. Y la gente suele decir que es una medida anti China y que Chile nunca lo hará, yo rechazo eso.

- ¿Por qué?

- En EEUU tenemos el Comité para la Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), las empresas que pasan más tiempo en el proceso son canadienses y europeas. Así que la idea de que es un mecanismo anti-China es una afirmación falsa.

Pero lo que sí hace es decir que en un país como Chile, donde tienes infraestructuras portuarias críticas, minerales críticos de los que todo el mundo quiere formar parte, cuando tienes una red eléctrica abierta a la inversión extranjera, no quieres que ningún país extranjero tenga ese control sobre ella. Eso puede utilizarse para quitarte capacidad de decisión política.

A menudo, me fijo en cómo el Presidente Boric ha sido uno de los más firmes defensores de la democracia y los derechos humanos en el mundo, hablando en nombre del pueblo venezolano, nicaragüense, de Ucrania. Silencio sobre China. ¿Por qué? Ese es un ejemplo a veces de miedo, de presión económica.

Más inversiones

- ¿Ve opciones para una mayor inversión de EEUU en Chile?

- Soy muy optimista respecto a la inversión de EEUU en Chile (...).

Eso no quiere decir que no crea que Chile tiene desafíos que afectan al clima de inversión. Uno de ellos es el proceso de concesión de permisos y el tiempo que tardan las empresas en obtenerlos, y parte de ello es el proceso de revisión medioambiental.

Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber normas medioambientales estrictas, pero cuando se tarda años, muchas empresas estadounidenses se enfrentan a la decisión de ¿aguantamos o agarramos el dinero y lo invertimos en otro país? Y esa es una queja común que escucho.

La otra, por supuesto, es el aumento de la inseguridad. Y diría que las preocupaciones se dividen en dos niveles. Para las empresas con presencia física aquí, hay una preocupación por el aumento de la delincuencia; y a un nivel más existencial, cuando uno busca hacer inversiones multimillonarias, uno quiere mirar la estabilidad del país y la situación de seguridad.

- En las últimas semanas ha habido expectación por su presencia en el Puerto de San Antonio.

- Hemos estado teniendo conversaciones con el Gobierno de Chile, con las autoridades portuarias. He visitado muchos de los puertos de Chile en mis dos años y medio aquí y hemos celebrado talleres conjuntos sobre seguridad e infraestructuras portuarias. La esperanza es que no sea durante mi mandato, desgraciadamente, porque me iré, pero que sigamos atrayendo el interés de las empresas estadounidenses para que ayuden a construir la infraestructura de estos puertos.

Y no se trata solo de infraestructuras. Se trata de los requisitos de seguridad y todo lo que conlleva el desarrollo del ecosistema en torno a un puerto. Estas empresas estadounidenses tendrían que competir continuamente por estos contratos. El mensaje es que esperamos que sean procesos de licitación justos y transparentes que no favorezcan injustamente a las empresas de un país en detrimento de otras.

- Aparte de estas preocupaciones, ¿hay algún margen o alguna señal de inversión?

- Definitivamente, hay interés. Lo que tendremos que ver es cuando se publiquen las licitaciones con datos concretos sobre lo que buscan, cuáles son los presupuestos, qué tecnología quieren.

Pero una de las cosas que estamos estudiando por parte del Gobierno estadounidense es si existen mecanismos de financiamiento que podamos utilizar (...), que permitan a las entidades estadounidenses ser más competitivas a la hora de competir por esas licitaciones.

Señales positivas

- ¿Le sorprendió el anuncio tan pronto del nuevo embajador, Brandon Judd?

- No, porque cuando me anunciaron como embajador de Estados Unidos en Chile, fui una de las primeras nominadas que hizo el presidente Biden. ¿Y por qué quise venir a Chile? Porque es un país increíble. Es un socio estratégico importante para Estados Unidos. Así que mi esperanza es que el embajador entrante, si es confirmado por el Senado, tenga la misma perspectiva de que este es un lugar increíble para vivir (...).

De hecho, creo que es una muy buena señal.

- ¿Y qué señales ve para Chile de la elección de gabinete de Trump, considerando que eligió a Marco Rubio y Howards Lutnick como secretarios de Estado y de Comercio?

- El senador Rubio es hijo de inmigrantes cubanos, es hispanohablante, es alguien que ha estado profundamente involucrado en esta región por mucho tiempo y tiene pasión y amor por la región. Y tener al diplomático de más alto rango de los Estados Unidos de América como alguien vinculado a esta región es una señal realmente positiva.

También menos conocido aquí es nuestro subsecretario de Estado nominado, fue embajador del Presidente Trump en México durante la primera administración. También creció pasando tiempo en Sudamérica y habla español con fluidez.

Así que no es uno, sino los dos principales funcionarios del Departamento de Estado con un vínculo con esta región, lo que es una señal muy positiva para Chile y para el resto de la región en su conjunto.

¿En riesgo la Visa Waiver? “Se ha avanzado mucho, pero será un reto para Chile”