Cadem: 84% considera que lo de Hermosilla no es caso aislado y la aprobación a Boric sube a máximo desde septiembre del 2022

La encuesta Plaza Pública de Cadem de la última semana de agosto reveló que la gran mayoría (74%) conoce el Caso Audios y que el 86% supo que Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva.

Esta fue la principal noticia para el 53% de los encuestados y el 85% de las personas opinó que fue una medida "correcta y justa".

Sin embargo, el 84% señaló que el comportamiento del abogado Hermosilla no es un hecho aislado sino que es una práctica frecuente entre los abogados. En tanto, solo el 10% evalúa positivamente al Poder Judicial y el 77% piensa que no asegura igualdad ante la ley.

En el caso de los atributos del sistema judicial, 82% aseguró que no le genera confianza, 74% no cree que sus procedimientos son claros y transparentes, 73% tampoco cree que es eficiente, 65% no la considera una institución moderna, 65% no diría que es imparcial y 59% no cree que sea completamente autónomo.

Acerca de quién es el principal responsable de que la justicia no funcione como se esperaría, el 49% responsabiliza a los jueces, 44% a las leyes, 37% al gobierno y 36% a la fiscalía y fiscales.

Además, la aprobación del Presidente de la República Gabriel Boric alcanzó 35%, mientras que si desaprobación se posicionó en 56%.

En su conjunto, la aprobación del Presidente cierra agosto en 36%, el nivel más alto desde septiembre del 2022, mes del plebiscito de salida.