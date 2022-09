Claves del cambio de gabinete que terminó con el diseño original de Boric y dejó la política y la economía en manos de la centroizquierda

La derrota de un diseño

1 El Presidente Gabriel Boric asumió el 11 de marzo pasado con un diseño arriesgado: instaló en su primer anillo de poder –el comité político– a sus compañeros de generación (sus amigos o “compañeros de ruta”, como los llama) sin vislumbrar lo complejo que sería sacarlos y sin siquiera pensar, probablemente, que sería tan pronto. El único del comité político que no pertenecía ni generacionalmente al mismo grupo de Boric ni a su bloque principal, Apruebo Dignidad, era el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pues bien: tras solo seis meses, ha debido corregir esa apuesta inicial, su modelo, y sacar tanto a Izkia Siches como a Giorgio Jackson, en lo que Boric catalogó como “quizás uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar”. Probablemente, de no haber existido el plebiscito mediante y de no haber tenido el lazo humano y político con ambos, la salida se habría producido incluso antes. En el comité político queda: Marcel, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana –del mismo partido de Boric, cercanísima al mandatario–, la vocera PC Camila Vallejo y, en un gesto al Partido Comunista por haber sacado a su militante Flavio Salazar de Ciencias, ingresa a ese equipo el Ministerio del Trabajo, con su ministra Jeannette Jara, también PC.

Una dupla centroizquierdista en La Moneda

2 Un Gobierno arropado originalmente por la alianza Frente Amplio-PC que ha estado alimentada por la aspiración de derrotar a la centroizquierda, al menos desde hace una década, deja los principales ministerios políticos de La Moneda en manos de dos socialistas (Uriarte milita en el PS y Tohá en el PPD) que han sido cuadros históricos de la izquierda moderada desde los tiempos de la Concertación. Uriarte pertenece a la corriente Nueva Izquierda del socialismo y, aunque tuvo especial protagonismo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (ya de la Nueva Mayoría), fue la principal artífice de la institucionalidad medioambiental que se preparó en su primer gobierno. Es, como se le ha definido, “una acorazada del bacheletismo”. Cuando Bachelet viene a Chile desde Ginebra y se reúne con sus excolaboradores y amigos de la política, siempre está Uriarte, comentan quienes participan de estos encuentros. Tohá tiene un perfil público conocido desde los años ochenta. Fue dirigenta universitaria, parte del gobierno de Frei y de Lagos, diputada entre 2002 y 2009, vocera en el último año de la primera Administración de Bachelet, presidenta del PPD, alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016. Pero el perfil de Tohá tiene una peculiaridad: como pocos en la centroizquierda, tiene una cercanía estrecha tanto con Lagos como con Bachelet. Como parte de una de las familias históricas de este sector político, este martes asumió el mismo cargo que tuvo su padre en el gobierno de la UP, José Tohá, antes de ser detenido y asesinado.

La economía y la política en manos de la centroizquierda

3 Con este nuevo gabinete de Boric, tanto la economía como la política quedan en manos de la centroizquierda con Tohá en Interior y Marcel en Hacienda. Los socialistas se quedan, adicionalmente, con la subsecretaría del Interior, que seguirá siendo liderada por el PS Manuel Monsalve, luego del frustrado nombramiento del comunista Nicolás Cataldo en ese cargo. El socialismo se queda, adicionalmente, con Vivienda, en manos del histórico Carlos Montes.

El anuncio del ministro de Hacienda el lunes respecto de la fecha del cambio de gabinete fue leído como una muestra del poder que mantendrá en esta nueva etapa. En dupla con Tohá y especialmente con Uriarte, tendrán la compleja misión de sacar adelante las reformas tributaria y de pensiones, en un Congreso donde la derecha no piensa dejar pasar la derrota del oficialismo en el plebiscito a la hora de continuar con las negociaciones legislativas.

El papel de Jackson

4 El principal aliado político del presidente, Giorgio Jackson, finalmente no salió del gabinete como era una posibilidad y reemplaza a la PPD Jeannette Vega, sacada antes del equipo de ministros por los contactos de su cartera con Héctor Llaitul, el líder de la CAM. Desde este ministerio Jackson tendrá la misión de coordinar el conflicto en La Araucanía y regiones aledañas y de llevar adelante el programa Buen vivir. Fueron tres los ministerios sectoriales que, finalmente, cambiaron de líder, aunque se había especulado incluso de un mayor número: Salud (sale Begoña Yarza y entra Ximena Aguilera), Energía (sale Claudio Huepe entra Diego Pardow) y Ciencia (sale Salazar y entra Silvia Díaz).

Las prioridades de Tohá: seguridad y articulación política

5 La nueva ministra del Interior del gobierno de Boric –que logró mantener en la subsecretaría a Monsalve, con la que será dupla–, adelantó algunas de sus prioridades en una breve intervención en La Moneda luego de la ceremonia de cambio de mando. Junto con hacer mención a la “emoción particular” por ocupar esa cartera que ocupó su padre –para ella, para su familia, para su partido PPD y el PS–, Tohá señaló que: “Los chilenos y chilenas esperan que el gobierno ponga las prioridades donde las tienen ellos y ellas. Esperan que estos cambios sirvan para mejorar la manera en que atendemos sus necesidades. Esperan que logremos llegar antes, mejor. Esperan que nos hagamos cargo de su demanda de seguridad y diálogo (…) Mover nuestra capacidad de llegar a acuerdos con todos los sectores (…) En el caso del ministerio del Interior, donde sabemos que hay un desafío enorme de articulación política y de atender a la demanda de paz y seguridad, vamos a poner toda la energía para responder a los chilenos y chilenas que esperan mejorías en su vida cotidiana”.

Las urgencias ciudadanas

6 La línea que adelantó Tohá ya había sido abordada, minutos antes, por el Presidente Boric, que –en la misma frecuencia que su discurso la noche del domingo– puso énfasis en las urgencias de la gente y, ya no tanto, en las constituyente, cuyo trabajo dejó en manos protagónicas del Congreso. El mandatario dijo ayer: “Necesitamos una nueva coordinación del Gobierno y quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas”.

La declaración de Boric: “Ni un paso atrás”

7 Boric habló del “cambio de conducción” de su gobierno: “Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto, sino que aquí cambia también, como es evidente, el comité político que es la conducción de nuestro gobierno, y cambia con la integración de Ana Lya Uriarte, con la integración de Carolina Tohá, para darle mayor cohesión a nuestro gobierno, y también he decidido desde antes de estas últimas vertiginosas horas para que no caigamos en especulaciones”, aseguró. Pero enseguida, en un gesto a Apruebo Dignidad, se refirió a una tensión que ha crecido desde el resultado del plebiscito: cuánto se abandonará el programa luego de la derrota. Son preocupaciones que han abordado dirigentes del Frente Amplio, como el senador Juan Ignacio Latorre, que la misma noche del referéndum habló de que no se podía repetir el “realismo sin renuncia” del segundo gobierno de Bachelet, cuando entraron ministros como Jorge Burgos. Boric aseguró: “Sin dejar de lado las reformas estructurales con las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile. Porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio de transformación por el cual llegamos a La Moneda y en eso ni un paso atrás”.