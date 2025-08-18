Gremios del sector privado perciben una alta inseguridad en barrios comerciales

Una nota de 3,9, en una escala de 1 (nada seguro) y 7 (muy seguro) recibió la evaluación promedio de seguridad de los barrios comerciales, según la encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (Tuchs). De hecho, un 83% de las respuestas se concentró en las notas 3, 4 y 5, o sea desde “algo inseguro” hasta “algo seguro”. En regiones, el promedio fue de 4 y en la Metropolitana (RM) sólo de 3,5.

“Los resultados de este estudio son alarmantes: el 80% de los locatarios en los barrios comerciales del país se declara insatisfecho con la gestión del Estado en materia de seguridad”, dijo el presidente de la CNC, José Pakomio.

Mientras, el presidente de la Tuchs destacó la relevancia de los incentivos tributarios para la reactivación de los barrios y zonas comerciales.