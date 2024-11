El masivo homenaje y último adiós a Alfonso Swett Opazo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Grandes empresarios, dirigentes de los principales gremios productivos, exaltos funcionarios de Gobierno y algunas personalidades del mundo político, formaron parte de la numerosa concurrencia que ayer asistió a dar su último adiós a Alfonso Swett Opazo en la iglesia San Francisco de Sales en Vitacura.

La noticia de su deceso a los 56 años este domingo causó un hondo pesar a todo nivel, desde gremios, empresas y actores del mundo sindical, quienes ayer dieron cuenta del reconocimiento a su vocación de servicio público, pasión por la academia y su exitosa gestión en el ámbito de los negocios. Y el impacto por su partida se extendió a otros ámbitos de la actividad nacional, como reflejaron las coronas enviadas por el Club Deportivo Universidad Católica –una de sus grandes pasiones- y por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad con la que Swett creó puentes de diálogo desde la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre 2018 y 2020.

El reconocimiento empresarial “Fue una persona siempre muy preocupada por los demás, un empresario ejemplar muy fundado en principios, valores y una tremenda fe que era determinante en su manera de manera ser”. Luis Enrique Yarur, presidente del directorio de BCI. “Es un dolor muy grande perder a un hijo que tiene 56 años. Le deseo lo mejor a su familia”. Horst Paulmann, empresario. “Lo más importante que hizo Alfonso fue generar muchos puntos de encuentro entre el mundo del trabajo, de la empresa y la sociedad civil”. Juan Sutil, empresario y ex presidente de la CPC. “Fue un gran dirigente gremial, con una visión política muy amplia y siempre muy preocupado de la justicia, de cómo superar el sistema de inequidad y, además, muy visionario”. José Luis del Río, empresario. “Hizo un aporte extraordinario como profesional exigente, que nos desafiaba todo el tiempo a ir más allá de nuestros límites, y que siempre puso a la persona primero”. Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal. “Símbolo de entrega al servicio público, de compromiso país, de visión empresarial, de defender la actividad privada y de tender puentes con todos los sectores. Un gran ejemplo a seguir”. Susana Jiménez, Candidata oficial a la CPC.

Fue justamente el actual timonel de la multigremial Ricardo Mewes, quien inició los discursos oficiales. “Como todo lo que hacía en su vida, sus dos años a la cabeza de la CPC fueron de trabajo imparable, ideas creativas y compromiso absoluto con los valores de la libertad, el emprendimiento, la democracia y la justicia. Destacó por sus firmes convicciones, pero eso no le impidió estar siempre dispuesto a dialogar, a tender puentes e incluso dejarse convencer si eso no implicaba transar principios. Hay una frase que refleja este compromiso con el bien común: 'La empresa empieza en la venta, pero no termina en la utilidad, sino en la sociedad'”, reseñó Mewes sobre la gestión de Swett que promovió mesas de diálogo entre empresarios, pymes y centrales sindicales. “Su legado perdurará en todas las organizaciones y personas que tuvimos el privilegio de compartir con él, y que lo vemos como una gran inspiración”, subrayó.

Tras hacer una semblanza de la destacada trayectoria académica, profesional, empresarial y como activo colaborador de la Universidad Católica en el desarrollo de instancias como Clapes UC, su director -el exministro Felipe Larraín- repasó los últimos días de Swett en medio de la enfermedad que vivió de cerca como uno de sus amigos: “En los peores momentos, cuando los diagnósticos eran muy desfavorables, nunca lo vi perder su alegría. Nunca lo vi con rabia, con angustia, ni desesperanza. Siempre optimista, siempre preocupado de los demás más que de sus propios problemas. Me tocó ser un testigo privilegiado de su profunda fe”.

Desde el ámbito gremial, concurrió buena parte de los timoneles de las distintas entidades, como la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y la próxima presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien ve en Swett un "símbolo de entrega al servicio público, de compromiso país, de visión empresarial, de defender la actividad privada y de tender puentes con todos los sectores. Creo que es un gran ejemplo a seguir".

Reconocimientos al legado del empresario

Entre los empresarios que asistieron a manifestar su pesar por la partida de Swett estuvieron Juan Eduardo Errázuriz, Horst Paulmann, Juan Sutil, Juan Antonio Gálmez, Alfonso Larraín, José Luis del Río, Patricio Parodi, Bernardo Larraín Matte y Luis Enrique Yarur. Este último concurrió, dijo, a “despedir un amigo, una persona siempre muy preocupada por los demás, que ha sido muy generosa con todos nosotros en tiempo y consejos, y que, además, fue un empresario ejemplar muy fundado en principios, valores y una tremenda fe que era determinante en su manera de ser”.

A su vez, José Luis del Río enfatizó la trayectoria gremial "donde él hizo una gran labor como presidente de la CPC, con una visión política muy amplia y siempre muy preocupado de la justicia, de cómo superar el sistema de inequidad -cosa que no es muy usual entre los empresarios- y, además, muy visionario”.

En este mismo ámbito, Juan Sutil -sucesor de Swett en la CPC- resaltó que “lo más importante que hizo Alfonso fue que logró generar muchos puntos de encuentro entre los mundos del trabajo, de la empresa y la sociedad civil. Le tocó enfrentar en forma muy hidalga la crisis social del 18 de octubre y todo lo que hizo en su vida lo supo hacer muy bien”.

Entre los presentes también figuraron altos ejecutivos como Eduardo Navarro (gerente general de Empresas Copec), Oscar Hasbún (gerente general de CSAV), Roberto Muñoz (gerente general de Telefónica Chile) y Guillermo Tagle (director de Credicorp), quien puso de relieve el homenaje de la multisindical en el último adiós a Swett: “Que a un dirigente empresarial la CUT le mande un gran arreglo floral es un símbolo de lo que hizo, porque mucho más que dirigente gremial y un empresario exitoso, fue un hombre de una fe profunda, de un espíritu de conciliación y amistad entre las personas”.

Por su parte, Rodrigo Hinzpeter (gerente Legal de Quiñenco, director de empresas y exministro del Interior) señaló que en la trayectoria de Swett “hay un mensaje extraordinariamente importante: él nunca vio el servicio público y la actividad empresarial como labores que tenían que correr por cuerdas separadas, y eso en un país que enfrenta grandes desafíos es una gran enseñanza”.

Desde el ámbito de las empresas fuera de su holding familiar en las que Alfonso Swett ejerció como director, el gerente general de Elecmetal, Eugenio Arteaga, destacó “su aporte extraordinario como profesional exigente que nos desafiaba todo el tiempo a ir más allá de nuestros límites y que, al mismo tiempo, siempre puso a la persona primero, con gran corazón, pasión y dedicación por la empresa, con cariño por el proyecto que estábamos formando y cuyos atributos hacía ver de la mejor manera”. Desde ese grupo empresarial también asistieron el presidente de Elecmetal, Baltazar Sánchez, y el gerente general de Viña Santa Rita, Javier Bitar, junto a otros directores y ejecutivos.

Asimismo, directores de empresas que mantuvieron vínculos cercanos en distintas etapas de la vida de Swett, como Heriberto Urzúa y Claudio Muñoz, aportaron otras perspectivas sobre su trayectoria. Para el expresidente de Telefónica Chile y de Icare, “uno de los legados de Alfonso es: fijémonos en lo que nos une y nos construye como sociedad; junto a otros amigos, tuvimos la fortuna de escribir un libro llamado '¿Y si nos ponemos de acuerdo?'… Qué concepto más vigente para nuestro país”.

Del mundo político, concurrieron exministros como Jaime Bellolio, Hernán Larraín, Lucas Palacios y Raúl Figueroa. Además, se hicieron presentes el recién reelecto Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien puso de relieve el aporte de Swett como “una persona íntegra, inteligente, que trabajó siempre por el bien común. Realmente muy riguroso, pero, al mismo tiempo, muy cercano y con una enorme capacidad de conversar y llegar a consensos, junto con la fuerza necesaria como para hacer que las cosas pasaran”.