Ministro Pizarro y exclusión de Chile como sede del Mundial 2030: “Lógicamente uno puede sentirse desilusionado”

En la tarde de este miércoles, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, manifestó sentirse "lógicamente desilusionado" por la exclusión de Chile como candidato a organizar el Mundial 2030 y anunció su intención de reunirse con el director ejecutivo de la fundación Juntos 2030, Michael Boys, para obtener más información sobre los detalles de esta decisión de FIFA.

Pizarro presentó un documento que detalla las condiciones aprobadas para entregarle finalmente la sede de la cita planetaria a Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos y aseguró que "estas condiciones son diferentes a las proporcionadas anteriormente".

Además, señaló que "este documento lo hemos obtenido directamente de la página de FIFA, ya que no nos ha sido entregado directamente por la Conmebol". En dicho texto se especifica la decisión de dejar a Chile fuera de la organización del torneo.

Uruguay fue seleccionado como país anfitrión debido a su histórico papel como la sede del primer Mundial, Argentina por ser el actual campeón y subcampeón del torneo de 1930, y Paraguay por ser la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Pizarro explicó que la exclusión de Chile en favor de Uruguay, Argentina y Paraguay se basa en una propuesta conjunta presentada por la Conmebol, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

En la primera parte del reglamento, se solicita al consejo de la FIFA que celebre el centenario con una ceremonia en Uruguay y tres partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, para luego continuar el torneo en Marruecos, España y Portugal, donde se jugarán 101 partidos.

ANFP y Juntos 2023

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, expresó que "Chile lamenta la exclusión realizada por el consejo de FIFA" y cuestionó los criterios utilizados para tomar esta decisión.

Milad anunció que se reunirá con la FIFA para obtener más detalles sobre la exclusión, afirmando que "eso lo tengo que conversar con Gianni Infantino (timonel del máximo organismo rector de la actividad), quien me pidió que lo llamara". Sin embargo, agregó que esta situación "significa un golpe muy duro para mí como presidente y también para el país".

El director ejecutivo de Juntos 2023 -organismo que gestionaba la postulación conjunta de los países sudamericanos, Michael Boys, señaló que esta situación se debe a un cambio de formato por parte de la FIFA, quienes son los dueños del proceso y no a una “exclusión” de Chile.

“Para evitar cualquier tipo de especulación, no hay en la comunicación de FIFA ni en la presente ni la anterior, ningún tipo de desmedro o descredito hacia nuestro país, no hay ninguna mención sobre Chile en la documentación, por lo que no es que Chile sea excluido, sino que establece un formato en que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay”, señaló el directivo.

Sumado a esto, Boys señaló que “entendemos que hay una negociación política en todos estos procesos, y mal puedo decir yo si hubo un acuerdo, o si ese acuerdo fue positivo o negativo, ya que nosotros vemos solamente la parte técnica”.