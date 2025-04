Boric decreta tres días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco

El Presidente Gabriel Boric declaró duelo nacional por tres días desde este lunes debido al fallecimiento del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, de quien destacó su compromiso con la justicia social y recordó su visita al país en 2018.

El Mandatario envió un mensaje a quienes profesan la fe católica y a todo el país, destacando que el Papa Francisco “fue un hombre comprometido con la justicia social, lucho contra las inequidades del mundo e hizo un esfuerzo sincero por acercar la iglesia a los que más sufren”.

Boric explicó que “Chile es un país laico, con un gran porcentaje de nuestra población que profesa la religión católica y, por tanto, hemos decidido decretar duelo nacional por tres días, siguiendo la tradición al igual que lo hizo el exPresidente Ricardo Lagos en su momento cuando falleció el Papa Juan Pablo II”.

Asimismo, el Gobierno de Chile a través de un comunicado de Presidencia “agradece y valora la visita del Papa Francisco a Chile en enero de 2018”, oportunidad en la que recorrió Santiago, Temuco e Iquique. En esa misma línea, se reconoce que haya acogido en Roma la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina.

Tras el anuncio de duelo nacional, se izará la bandera nacional a media asta en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como también en oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

Boric también informó que una delegación en nombre de Chile viajará a Roma para el funeral de Papa Francisco que se realizará en el Vaticano.

Querella por atentado

El mandatario también se refirió al atentado terrorista registrado el fin de semana en la construcción de una central hidroeléctrica Rucalhue en la Región del Bío Bío. Reiteró la decisión de querellarse por ley antiterrorista y afirmó que “quiero dar garantías que se va a perseguir con todo el peso de la ley a los culpables , quienes sean y que en chile se respeta el estado de derecho y frente a este tipo de atentados lo que espero es unidad para condenarlo, perseguirlo y que las instituciones funcionen”.

Agregó que “no permitiré que lo que hemos logrado hasta el momento en la macro zona sur, de disminuir los hechos de violencia, se ponga en riesgo por un grupo de gente que no sabemos quiénes son todavía, pero que no van a echar atrás el proceso de desarticulación de grupos que ocupen la violencia. La violencia no es un medio para obtener ningún tipo de reivindicación y en eso tanto el gobierno como el Estado de Derecho en Chile va a ser firme”.