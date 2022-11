Presupuesto 2023: oposición logra rebaja en recursos de Segegob y oficialismo acusa incumplimiento de protocolo

La discusión del presupuesto para 2023 subió de tono en la mañana de este miércoles en el Senado, cuando la oposición logró aprobar dos indicaciones que reducen los recursos para el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y que generó que el oficialismo acusara un incumplimiento del protocolo suscrito por las distintas fuerzas políticas.

La situación obligó al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, a citar a una reunión de comité y suspender la sesión en medio de acusaciones cruzadas entre senadores por no cumplir el acuerdo firmado hace un par de semanas que viabilizada la aprobación del erario 2023.

Todo comenzó cuando dos indicaciones del senador Juan Castro (independiente RN) lograron apoyo y permitieron que se rebajara el ítem de comunicaciones de la Segegob de los $ 1.582 millones originales a $ 500 millones y en su argumentación acusara a la titular de esa repartición, la ministra Camila Vallejo, de haber usado políticamente esos recursos para hacer campaña en el plebiscito constitucional.

Luego de que se aprobara la norma por 21 votos a favor y 14 en contra, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) indicó que “firmé un protocolo de acuerdo de buena fe, en la medida de lo posible pido que lo respetemos”.

De inmediato tomó la palabra el presidente de la comisión mixta, senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien explicó que “he cumplido y voy a cumplir todo el protocolo, pero eso no me inhibe que en cosas que no abarca el protocolo tenga la libertad de votar distinto, la palabra empeñada la cumplo siempre”.

La senadora PC, Claudia Pascual, señaló al canal del Senado que lamentaba lo ocurrido porque “se reduce la partida de la secretaría de comunicaciones a pesar de que se hicieron reasignaciones para no duplicar los recursos. Creo que el cuestionamiento es meramente político a la ministra Camila Vallejo y eso no corresponde, el debate debe ser al mérito de la política pública y no si me cae bien o mal una ministra”.

Partidas más complejas

En tanto el senador Iván Flores (DC), sostuvo en el mismo canal del Senado que lo que sucedió es que al momento de votar esas indicaciones “el oficialismo no estaba en la sala y faltaron los votos. En este caso dos bancadas ausentes del oficialismo, así que es triste para el gobierno, pero debe alinear a su gente”.

Se espera que en los próximos minutos se retome la discusión y se pueda entrar a votar las partidas más complejas como Interior y Tesoro Público, donde el gobierno espera restituir algunos fondos para despachar el proyecto a tercer trámite. El presupuesto debe estar aprobado a más tardar a fin de mes.