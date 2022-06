Ranking internacional: Universidad Católica y de Chile son las mejores de A. Latina para estudiar un MBA

Chile es el mejor país de América Latina para estudiar un MBA (Master in Business Administration), siendo los programas de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile los líderes tanto del país como de la región.

Así lo reveló la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) en su Global Executive MBA Rankings 2022, que detalla que las dos casas de estudios líderes en a nivel nacional también lograron posiciones privilegiadas a en el cuadro global: mientras la UC ocupa el puesto 44 en el mundo, la Universidad de Chile se queda con el lugar número 51 entre las 194 casas de estudio medidas en esta versión.

El MBA UC se mantuvo en el primer lugar de Latinoamérica por quinto año según el Ranking QS, mientras que la U. de Chile ingresó recién este año a la medición, que contempla 17 programas en su última versión.

Director de MBA UC comenta que están definiendo como curso mínimo el de sostenibilidad, que incluye temas sociales, de integridad y de medioambiente.

Marcos Singer, director de MBA UC, afirma que el primer lugar de la región “es exigente y nos obliga a innovar”.

El académico comenta que, en esa línea, están definiendo como curso mínimo el de sostenibilidad, que incluye temas sociales, de integridad y de medioambiente. “Nuestros alumnos deben estar conscientes de su responsabilidad y mucho más que eso: deben ser líderes de un cambio en favor del planeta”, asegura.

Hasta el año pasado, las únicas otras casas de estudios nacionales que figuraban en la lista eran la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y el ESE Business School de la Universidad de Los Andes. En esta oportunidad la primera queda en el puesto número 8 a nivel regional, y en el rango de la 121 a 130 en toda la orbe, y la segunda en el 12 regional y por debajo del 171 a nivel mundial.

El “top 3” de la región lo completa el MBA del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras que le siguen el INCAE Business School de Costa Rica y el IAE Business School de Buenos Aires.

El sexto puesto en América Latina se lo lleva el programa de Pittsburgh (Katz) que se cursa en Sao Paulo y en Estados Unidos, y en el séptimo puesto está FIA Business School, también de esa ciudad brasileña. UCU Business School de Montevideo, la UAI y USIL-Escuela de Postgrado -en Lima y Miami- completan los diez primeros lugares de programas ofrecidos por universidades latinoamericanas.

Líderes mundiales

Fuera de la región, Europa y Estados Unidos siguen consolidándose como los mejores lugares del mundo para cursar un MBA.

El programa de IESE Business School ofrecido en sus campus en Barcelona y Nueva York se convirtió en el líder del Global Executive MBA Rankings 2022, al subir dos puestos desde la edición anterior.

Le secunda el programa de HEC París, que el año pasado lideraba el índice, y luego el de Wharton Business School, de la Universidad de Pennsilvania.

MIT Sloan School of Management queda en el cuarto lugar, le sigue Oxford Said en Reino Unido, y Chicago Booth, en EEUU. Después viene el MBA de la London Business School, luego INSEAD -con programas en Fontainebleau (Francia), Abu Dhabi y Singapur- y Haas School of Business, en Berkeley. El “top 10” se cierra con el MBA que ofrece Cambridge Judge Business School, según la última versión del ranking QS.

La firma británica tiene distintas formas de clasificar los programas de especialización en negocios: además del actualizado este jueves, también publica un Full-Time MBA Rankings, Online MBA Rankings, un Business Masters Rankings, entre otros.