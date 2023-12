Reforma a notarios: fijan fecha para el inicio de votación de las más de 600 indicaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La presidenta de la comisión de Constitución del Senado, Luz Ebensperguer (UDI), informó que a partir del lunes 8 de enero de 2024, de 10:30 horas a 12:30 horas, comenzará la discusión y votación de las más de 600 indicaciones presentadas por los senadores y el Gobierno a la reforma al sistema de nombramientos de notarios y conservadores de bienes raíces.

La normativa, que cumple segundo trámite constitucional, fue aprobada en general por la Sala del Senado en agosto de 2023 y para su discusión en particular se presentaron indicaciones que se refieren principalmente a la forma de los nombramientos, mayor fiscalización e incorporación de tecnología a los servicios que prestan los notarios y conservadores.

Ebensperguer explica que para el despacho del articulado del proyecto de notarios “ya no hay más audiencias, cuando lo vimos en general escuchamos a todos los que pidieron audiencia, ahora solo los integrantes la comisión va a ir analizando las cerca de 600 indicaciones presentadas”.

La legisladora agrega que las indicaciones serán agrupadas por temas y que “suman mucho, pero cuando uno las revisa y ve en el detalle que hay muchas que se repiten. Espero poder despacharlo en enero o principios de marzo a la Sala”.

Adelanta que hay bastante consenso de modificar las normas de nombramientos, de terminar con el hecho de que un notario sea también conservador de bienes raíces -salvo casos muy excepcionales en localidades pequeñas-, así como en mayores normas de transparencia, normas de fiscalización, más tecnología.

"Una de las grandes discusiones es ver cómo terminar con los notarios que están a perpetuidad, porque hay conciencia que hoy para las autoridades nombradas hay un tope en 75 años”, explica la legisladora de la UDI.

Foco en parentescos y fedatarios

La abogada dice que otra discusión central será terminar con la forma de nombramientos de los notarios “para acabar con personas apitutadas o que tienen contacto o relación de parentescos, de amistad con las personas que nombran”.

Recuerda que el Ejecutivo ha propuesto que el nombramiento sea a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) excluyendo a la Corte Suprema del proceso de designación, idea que no convence a la presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

"No estoy muy de acuerdo con eso, creo que hay que buscar otra forma más objetiva. No me parece que lo lógico para lograr transparencia sea cambiar quién los nombra, porque es como trasladar el relacionamiento de las personas. Supongo que la gente de la ADP también tiene amistades y conexiones, creo que esto debiera ser por concurso y que sea designado quien tenga la más alta calificación y establecer criterios objetivos para esas pruebas de conocimientos”.

La parlamentaria también se refirió a la creación de fedatarios que propone el Gobierno y que ha sido resistida por el gremio. Dicha figura serán un ministro de fe, con competencia a nivel nacional y con presencia en cada una de las comunas del país, facultado para realizar algunas funciones notariales respecto de las cuales no exista obligación de registro.

Ebensperguer sostiene que “después de haber escuchado las opiniones de diversos sectores, los fedatarios no debieran prosperar, porque no hay mucho acuerdo en que sea una buena solución” y anticipa que después de despachar la reforma de notarios el proyecto que debieran tramitar es el de la firma electrónica avanzada, “que es un proyecto que va a desnotarizar algunas cosas y evitar gastos a las personas”.

Cabe recordar que en marzo corresponde un nuevo cambio en la presidencia de la comisión de Constitución, cuando deje el puesto Ebensperguer y asuma el senador Alfonso de Urresti (PS) por un año.