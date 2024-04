Simon Anholt, experto en marca país: "Chile merece una imagen global mejor y más fuerte"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Chile tiene espacio para que su imagen mejore en la escala internacional. Y el viento a favor está dada por la contribución que puede hacer ante los retos que enfrenta el mundo en la actualidad, según opina el británico Simon Anholt, el creador del índice The Good Country, ranking que evalúa la contribución de cada país al planeta y a la humanidad.

El antropólogo acuñó, además, el termino “marca país” y asesoró la creación de la Fundación Imagen de Chile durante el primer periodo de la exPresidenta Michelle Bachelet. Por lo mismo, estuvo en Chile para el encuentro anual del organismo, donde opinó acerca de que se puede reforzar en cuanto a la imagen del país.

“Todos los países son únicos, pero creo que Chile es un país extraordinario con el potencial de contribuir significativamente a abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en esta coyuntura crítica de su historia. Así lo creía en 2009, cuando asesoré por última vez al Gobierno de Chile, y hoy me parece aún más cierto”, indica.

En esa línea, Anholt señala que tiene sentido que la imagen país haga hincapié en cuanto a los temas de diversidad y sostenibilidad.

“Las investigaciones sugieren que se trata de temas de gran interés y preocupación para muchas personas y países de todo el mundo, por lo que tiene todo el sentido del mundo que Chile se centre en ellos. Tampoco cabe duda de que Chile tiene mucho que ofrecer en ambas áreas”, dice.

- ¿Hay algún aspecto de la imagen de Chile que aún no se haya aprovechado plenamente?

- La mayoría de los aspectos de la imagen de Chile aún no se han aprovechado plenamente: sigue siendo un país que, en mi opinión, merece una imagen global mejor y más fuerte de la que realmente posee, por lo que es alentador observar que Chile ha mostrado la octava puntuación más mejorada de todos los países medidos regularmente en el Índice Anholt Nation Brands desde 2008.

- Como en muchos países, la imagen exterior se centra en los aspectos positivos, pero ¿es importante que el discurso aborde también los problemas o retos a los que nos enfrentamos?

- No creo que sea una cuestión de discurso: no se está "manteniendo una conversación" con la opinión pública internacional, ni haciendo afirmaciones o promesas. Creo que a los países se les juzga por lo que hacen y por lo que consiguen, no por lo que dicen de sí mismos.

Naturalmente, la gente que observa el país también está muy interesada en ver cómo afronta sus retos, así que es muy alentador comprobar que Chile se está centrando en marcar la diferencia en áreas que importan no sólo a su propio territorio y población, sino a toda la humanidad y al planeta.

- Hoy vemos noticias sobre chilenos en el exterior que antes no eran tan comunes, como delincuentes en EEUU -que han puesto en peligro el programa de exención de visas-; o la embajada británica emitiendo alertas a turistas que visitan el país. ¿Cómo se enfrenta eso?

- Con habilidad, sabiduría y paciencia. Es muy improbable que algo tan sólido como la imagen de un país en su conjunto pueda estropearse, aunque sea temporalmente, por sucesos que les ocurren a países de todo el mundo, todo el tiempo. Estas cuestiones deben ser abordadas y, en la medida de lo posible, resueltas por el Gobierno, pero desde luego no son motivo para que nadie entre en pánico por la imagen del país.

- ¿Es el turismo el principal aliado para potenciar la imagen de Chile, o existen otras dimensiones?

- El turismo es una de las seis dimensiones principales a través de las cuales se construye la imagen de todos los países, junto con la promoción de inversiones/atracción de talentos, la cultura, la buena gobernanza, los productos y servicios exportados y las personas. Para que un país mejore su imagen deben funcionar los seis cilindros.

- ¿Marca la diferencia la participación en ferias internacionales? Ha habido mucho debate interno a raíz del asunto de la Feria del Libro de Fráncfort.

- Pueden marcar la diferencia, pero no por sí solos, sino como un elemento más de una estrategia a largo plazo. Algo como la Feria del Libro de Fráncfort puede ser importante para promocionar el sector editorial chileno, pero su impacto en la reputación general del país será pequeño e indirecto, entre otras cosas, porque el "público" de este tipo de eventos es bastante especializado. Eso es totalmente normal. La imagen se construye a través de muchas intervenciones estratégicamente guiadas, tanto grandes como pequeñas, durante un largo periodo. Pero creo que Chile ya lo ha entendido.