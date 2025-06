Sin cobre ni litio, exportaciones marcan récord por servicios y el sector pesca-acuicultura

Mayo trajo buenas noticias para las exportaciones nacionales. De acuerdo con el informe elaborado por ProChile con datos del Servicio Nacional de Aduanas, el monto de envíos no cobre no litio llegó a US$ 21.295 millones en los primeros cinco mes del año, lo que representa un alza de 10,3% respecto al mismo período de 2024. Mientras que solo en mayo éstas crecieron un 13,6%, hasta US$ 3.714 millones.

Al desglosar las cifras, destacó la venta de servicios chilenos al exterior, los que sumaron US$ 1.192 millones, equivalentes a un aumento de 21,9% anual. La pesca y acuicultura no se quedó atrás y sobresalió con envíos por US$ 4.045 millones, un alza de 10,8% frente a 2024. Crecieron los subsectores salmón y trucha, con envíos por US$ 2.864 millones; jurel con US$ 254 millones; mejillones con US$ 170 millones; y jibias con US$ 191 millones.