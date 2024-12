UDI acude al Tribunal Constitucional para impugnar el “perdonazo masivo” de migrantes que prepara el Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La bancada de diputados de la UDI informó que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para objetar el proceso de regularización acotada de migrantes que anunció el Ministerio del Interior. Los parlamentarios acusan un “perdonazo masivo”.

El secretario general del partido, diputado Juan Antonio Coloma, sostuvo que ingresarán el “téngase presente” solicitando que la medida sea declarada inconstitucional y manifiestan su “absoluto rechazo” al proceso anunciado por La Moneda.

Coloma planteó que “tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsaron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país”.

Agregó que es “una irresponsabilidad enorme lo que han anunciado, porque terminan invitando a miles de extranjeros -incluso los que tienen un perfil delictivo- a seguir ingresando a Chile sin papeles, agravando de esta manera la crisis migratoria que vivimos”.

Efecto llamada

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, descartó el riesgo de que el proceso de regularización derive a un “efecto llamada” sobre la migración irregular.

"No, porque no garantiza nada… todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización, y además nosotros hemos fortalecido la legislación para las expulsiones tanto administrativas como judiciales, y hemos reforzado también las fronteras para el control de los ingresos irregulares", indicó en conversación con radio Futuro.