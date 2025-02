Arturo Squella: “Es difícil pensar que quienes tuvieron dificultades para enfrentar las barricadas le ganen al tren de Aragua o a las bandas criminales”

En estos agitados días, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha tenido mucho en qué pensar. Y, lejos de desconectarse, ha seguido la contingencia política, analizado los estudios de opinión; y, planificado los siguientes pasos a seguir por el candidato presidencial José Antonio Kast, para llegar bien posicionado a la primera vuelta.

Entre otras cosas, el diputado aborda el caso de los dineros que Corfo traspasó al Gobierno, las candidaturas de la derecha, y da por hecho que la exmandataria Michelle Bachelet será nuevamente candidata.

-¿Como presidente del Partido Republicano le preocupa que Johannes Kaiser haya crecido tanto en las encuestas?

-Si bien falta mucho para la elección presidencial, nosotros vemos en las encuestas una tendencia que es bastante interesante, que esperábamos que ocurriera por ahí por junio o julio, pero se adelantó bastante, que es que la suma de los candidatos de derecha, es decir, Kast y Kaiser, superan ya con algo de holgura a Evelyn Matthei, que es la candidata de centroderecha.

-¿Cómo interpreta eso?

-Eso nos habla de que la percepción de la gente es que tiene que haber un gobierno formado por quienes no han tenido la oportunidad de poner sus ideas a disposición de los chilenos, durante la última década y eso, efectivamente, se ve en estas candidaturas que sumadas generan un escenario bastante positivo desde nuestra perspectiva…

-¿Cómo así?

-Johannes Kaiser goza del factor novedad que nosotros tuvimos en la elección pasada con José Antonio. Pero, al mismo tiempo, el equipo que hemos construido en republicanos con autoridades, servidores públicos desde Arica a Punta Arenas, más de 300 personas desplegadas por todo Chile, con equipos programáticos y con un plan de recuperación territorial que hemos venido estudiando desde hace bastante tiempo genera un complemento que es bastante positivo desde el punto de vista de la futura elección.

Estamos convencidos que cuando los chilenos conozcan el plan de seguridad que tenemos para el país se van a inclinar por nuestra alternativa.

-Perdón, pero Kast fue novedad en su primera candidatura presidencial, con Boric fue su segunda incursión… Y ahora, según algunos analistas, Kaiser le quitó el discurso del orden a Kast

-Nosotros vemos con mayor contundencia el factor novedad en la elección del año 2021: en la primera había muchas personas que no sabían quién era. Pese a eso, fue un resultado bastante positivo. Y más que quitarnos el discurso, nos gusta que se multiplique la idea contar con una autoridad, particularmente el Presidente de la República, que tenga determinación para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y particularmente el crimen organizado Sin esa determinación va a ser imposible ganarle la batalla a la delincuencia, al crimen en general.

-También se necesita parlamentarios que lo respalden.

-Nosotros siempre hemos sostenido que es fundamental contar con un gobierno que tenga una orientación clara para enfrentar estas dificultades y contar con mayoría en el Congreso. Y, precisamente, hemos estado en conversaciones. Formalmente las vamos a empezar a tener a partir de marzo, donde creemos que por primera vez, ya como sector, se podría tener mayoría en ambas cámaras.

-En el caso supuesto de que Kast no pase a segunda vuelta, ¿estarían dispuestos a apoyar a Kaiser por sobre a Evelyn Matthei o esperan llegar a un acuerdo con Kaiser antes, tener una especie de primaria o algo así?

-Nosotros hemos descartado cualquier tipo de primaria porque estamos convencidos que cuando los chilenos conozcan el plan de seguridad que tenemos para el país se van a inclinar por nuestra alternativa. Y eso no se logra con una elección a mitad de año, en donde lo que suele ocurrir es que participan los cercanos a los partidos políticos, operadores de los distintos municipios y no realmente una masa importante de chilenos, como efectivamente ocurre en una primera vuelta en noviembre.

-Entonces, ¿cómo sería?

-Quien pase a segunda vuelta, y acá incluyo a todos los candidatos de derecha que puedan llegar a haber, sin ninguna duda va a contar con nuestro apoyo. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, no hay duda de aquello. Por supuesto que no nos vamos a perder y vamos a trabajar como debió haber sido el año 2021, que lamentablemente el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, prefirió restarse.

-¿Eso también corre si tuvieran que apoyar a Evelyn Matthei? Se lo pregunto por lo críticos que han sido con ella, incluso Kast.

-Tenemos reparos respecto de la propuesta que hay detrás de la candidatura, vemos que los equipos de trabajo son los mismos que estuvieron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y tenemos una mala evaluación de lo que fue el manejo del orden público, de la seguridad en el país. Desde ese punto de vista, por supuesto que creemos que José Antonio Kast es el indicado, incluso Johannes Kaiser antes que Evelyn Matthei. Pero si es que ella llegara a pasar a segunda vuelta, no me pierdo ni un segundo en que es una mejor alternativa que quien vaya a suceder a Gabriel Boric como candidato de izquierda.

-Una primera vuelta como primaria.

-En el fondo lo que prima es tener las mejores opciones en primera vuelta o, más bien, los programas de gobierno, los planes de trabajo a la vista y luego, en la segunda vuelta, habrá dos alternativas y tendremos que optar por una de ellas. Y, para nosotros, el candidato de derecha siempre va a ser la alternativa correcta. Esperamos, obviamente, que ocurra lo mismo en sentido inverso. Si nosotros somos los que pasamos a segunda vuelta, esperamos contar con el apoyo de todos.

-Por lo que dijo sobre los equipos de Matthei, ¿optar por ella en segunda vuelta sería como votar por lo menos malo?

-Nosotros tenemos una mala evaluación del manejo de la seguridad pública en el gobierno de Sebastián Piñera y hasta el momento hemos visto que se está configurando una suerte de tercer gobierno de los mismos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en el manejo de la economía y lo que ha venido ocurriendo durante la última década no creemos que sea lo que Chile necesita hoy día. Es difícil pensar que quienes tuvieron dificultades para enfrentar las barricadas en las calles le ganen al tren de Aragua o a las bandas criminales que sólo crecen en el país. Es natural que confiemos más en el plan de trabajo que nosotros hemos estado diseñando, teniendo a la vista el modelo que se ha implementado en El Salvador, Hungría e Italia.

-Con esa desconfianza…

-Eso es lo que nos motiva, pero insisto en las hipótesis de eventuales segundas vueltas en que nosotros no estemos. Por supuesto, uno tiene que tener a la vista las alternativas. Y ya tendremos oportunidad para conversar durante el año con el resto de las fuerzas políticas de eso. Lo que queda ahora es manifestar con total franqueza a los chilenos qué es lo que haríamos si nos tocara gobernar, cómo vamos incentivar la inversión que está totalmente estancada; qué es lo que se pretende hacer en materia tributaria; cuáles son las materias sustantivas a la hora de tener en cuenta las dificultades que tiene Chile y cuánta determinación se tiene para enfrentar a los delincuentes que tienen a ocho de cada diez chilenos pensando que pueden ser víctimas de un delito violento, que es algo totalmente inaudito para nuestro país.

-Pero eludió mi pregunta, ¿votar por Matthei sería optar por lo menos malo? Insisto que se lo pregunto por lo que usted ha planteado.

-Lo que corresponde en una campaña presidencial, teniendo a la vista que eventualmente todas las candidaturas de derecha van a confluir en una segunda vuelta, es destacar los atributos que tiene el propio candidato de uno más que estar hablando de las cualidades o atributos que tiene el del frente. Preferiría concentrarme en destacar lo que nosotros podemos hacer. Y esperamos mantener la altura en el debate y la discusión, para que se genere una competencia leal y correcta dentro de los próximos meses.

-Se lo preguntaba a propósito de lo críticos que han sido con ella.

-Por el estilo de hacer política, nosotros somos bastante directos, que es algo poco usual en Chile. Hablamos con franqueza, si es que, por ejemplo, la candidata de Chile Vamos está sugiriendo muy acertadamente que se haga una disminución del gasto de US$ 3 mil millones, pero al mismo tiempo la bancada de parlamentarios que respaldan su candidatura, durante los últimos tres meses ha autorizado gastos mayores… A eso me refiero, a la reforma de pensiones y otros proyectos que van de la mano con gastos adicionales en términos permanentes. Hay una incongruencia y lo que para algunos puede sonar a crítica es una realidad. Pero, en definitiva, uno de los elementos que creemos que debe tener un eventual presidente es la capacidad para dar gobernabilidad, para ordenar a sus parlamentarios a que respalden el plan de gobierno.

-¿Cómo ve el escenario en el oficialismo? Algunos ya adelantan una segunda vuelta Matthei-Bachelet, ¿le preocupa?

-A todas luces, con la información que se tiene ahora, Michelle Bachelet va a ser la candidata de izquierda o una de las candidatas de la izquierda. Efectivamente, se podría generar una candidatura fuerte por la izquierda con ella y de Evelyn Matthei, desde la perspectiva de la centroderecha. A nosotros ese contraste nos favorece, porque los cambios que hay que hacer en Chile distan de lo que se ha hecho en la última década y tanto Michelle Bachelet, en primera persona, como Evelyn Matthei, apostando por el centro y replicando un poco lo que se hizo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, representan precisamente las reformas y los cambios que sepultaron a Chile en materia económica y la condenaron a vivir en un clima de inseguridad como el que estamos teniendo hoy día. El contraste frente a figuras de ese tipo que llevan décadas en la política va a ser muy bueno para poder resaltar nuestras ideas y que en definitiva, los chilenos tomen una buena decisión, optando por una candidatura de alguien que jamás le ha tocado gobernar.

-En esta elección presidencial, todos los candidatos que hay hasta ahora o podría haber, salvo Kaiser, llevan décadas en política, incluido Kast.

-A lo que me refiero es a que una cosa es presentarse como una alternativa y otra es gobernar. Las decisiones que los chilenos tenemos oportunidad de interpretar como buenas o malas, que han ocurrido en el pasado son precisamente cuando se han adoptado por parte de un gobierno. Con total franqueza, creo que el gobierno de Michelle Bachelet sepultó la educación pública, le hizo un daño muy profundo al sistema político, con el cambio al sistema electoral parlamentario; y, con la reforma acordada con Chile Vamos en materia tributaria condenaron al país a crecer al 1% o al 2%. Y en el gobierno de Sebastián Piñera, que replica un poco o representa más bien lo que vendría a ser un eventual gobierno de Evelyn Matthei, nos dimos cuenta de que no existe la determinación para enfrentar la delincuencia, como los chilenos esperamos que se enfrenten.

-A su juicio, ¿qué es lo que esperan los chilenos?

-Que se encarcele de por vida a las personas que forman parte del crimen organizado; siendo severos en limitar o en perseguir a todos los inmigrantes ilegales y en tantas otras materias que que lamentablemente no se dio el alto. Desde ese punto de vista, creemos que alguien que no haya gobernado va a ser lo que en definitiva los chilenos van a elegir en noviembre.

-Imagino que ya tiene una carta Gantt del proceso que el candidato tiene que seguir hasta la primera vuelta, ¿cuáles son sus expectativas?

-Así es. Nosotros hemos seguido una planificación que data de hace bastante tiempo. Siempre se dijo que José Antonio no puede ser un candidato que esté permanentemente en campaña, por lo mismo, su alejamiento durante los años anteriores de los medios de comunicación. Esa parte de la planificación ya se cumplió. Ahora, tal como se ha visto, José Antonio está contando cuál es el sueño que tiene para Chile, particularmente de cómo a partir de la recuperación de la seguridad convertirlo en el país más seguro de Latinoamérica; proyectar el Chile del año 2050…Y lo que va a venir en los próximos meses es dar a conocer los equipos programáticos, qué es lo que vamos a hacer en cada una de las áreas; y, dar a conocer con lujo de detalle, esto es muy relevante, qué es lo que haríamos a cargo de Chile, particularmente en seguridad pública.

“Nunca tenemos que olvidar que lo que hacen nuestros gobernantes debe reflejar la voluntad soberana del pueblo”

-¿Por qué eso es tan importante?

-Porque si es que se elige a José Antonio Kast de Presidente de la República, esa votación mayoritaria la vamos a interpretar como un cambio en el timón y en las reglas que se deben implementar en materia de persecución y sanción penal, y en materia carcelaria. Es decir, el día de mañana, cuando aparezcan organizaciones que empiecen a cuestionar un modelo nuevo inaudito en Chile, nosotros vamos a mostrar que esto fue lo que dijimos en campaña y que la voluntad soberana de los chilenos está por hacer: un cambio sustantivo en la manera de administrar el tratamiento a los criminales que tanto daño le han hecho al país.

-¿Algo así como un cheque en blanco?

-No un cheque en blanco, pero nunca tenemos que olvidar de que lo que hacen nuestros gobernantes debe reflejar la voluntad soberana del pueblo. Y tenemos la impresión de que lo que los chilenos están pidiendo es algo que hasta el momento no ha ocurrido en materia de seguridad pública; y no hay quien pueda interponerse, si es que los chilenos lo han dicho con claridad.Y para nosotros es fundamental contar con el respaldo ciudadano para los cambios radicales que queremos hacer en materia de seguridad; como reivindicar el uso de la fuerza, en restablecer el sentido de la autoridad, por ejemplo…

-Pero ustedes estuvieron en contra de la reforma de pensiones, pese a que fue una de las cosas por las cuales resultó electo el presidente Gabriel Boric; es más, la gente decía no más AFP; y, en el contexto de lo que usted dijo, no fueron respetuosos de lo que al votar la gente esperaba de Boric en ese aspecto, por ejemplo.

-Hay dos elementos en eso. Uno, evidentemente es efectivo que el gobierno del presidente Boric y él de candidato siempre dijo lo que quería y está en su derecho de tratar de implementarlo, cuando llegara al poder. Lo que lo que es contradictorio es que quienes se oponían a eso, me refiero a los parlamentarios de Chile Vamos, hayan cambiado de rumbo y hayan traicionado la voluntad que tenían las personas que lo eligieron. En segundo término, es que luego de esa elección tuvimos dos pronunciamientos muy sustantivos en esta materia, los chilenos se fueron dando cuenta de que los recursos administrados por las AFP les pertenecían y cuando fueran a necesitar de aquello, efectivamente iban a estar, eso quedó de manifiesto en los dos procesos constitucionales.

“Lo que estamos viendo en el caso Corfo es muy delicado y viene precedido por una cadena de errores y malas decisiones”

-¿Qué le parece lo ocurrido respecto de que Corfo le haya traspasado US$ 3,4 billones al Gobierno?

-Lo que estamos viendo en el caso Corfo es muy delicado y viene precedido por una cadena de errores y malas decisiones. Se equivocan en la estimación de ingresos, en vez de reducir el gasto, copan su línea de endeudamiento y más aún, en vez de ajustar expectativas en gasto social, se crea un préstamo obligado desde los trabajadores al estado. No contentos con eso, recurren a resquicios para saltarse reglas básicas del gasto público y venden activos para destinarlos a gasto corriente. Nuestros diputados ya solicitaron la creación de una comisión investigadora, pero más allá de su resultado, en vista de los múltiples episodios, todo indica que la permanencia de la directora de la Dipres en su cargo, se hace insostenible.