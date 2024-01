Boric reconoce “situación indignante” e “irregularidades” en entrega de pensiones de gracia y confirma que revocará 25 a la brevedad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó hoy la polémica por las pensiones de gracia entregada a personas con antecedentes penales, reconociendo la existencia de "irregularidades" en la entrega de los beneficios.

“En el caso de pensiones de gracia, hay una situación indignante, hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición cuando se otorgaron”, sostuvo el mandatario en el marco de su gira por el sur del país, afirmando que esta semana revocará 25 beneficios entregados y no descartó que se sumen más una vez analizados todos los antecedentes.

Explicó que hay 418 pensiones otorgadas con vínculo al estallido social, de las cuales hay cerca de 60 con antecedentes penales. “Las pensiones de gracia no son premio al mérito” y por lo mismo dijo que “las responsabilidades penales hay que afrontarlas, desde mi perspectiva ha habido irregularidades en el proceso. No estaban todos los antecedentes a la vista y por eso encargué al Ministerio del Interior que revisara todas las carpetas”.

La autoridad explicó que “ya hemos tomado decisión de revocar 25 pensiones, esto lo zanjo esta semana al volver a Santiago. No se cumplen los requisitos para poder sostenerlas y lo que corresponde es enmendarlas. Cuando haya casos que no se justifican, las pensiones serán revocadas”.

Proyecto revoca pensiones

En paralelo, este martes ingresó al Senado un proyecto de ley del Ejecutivo que busca asegurar una mejor asesoría al Presidente de la República para el otorgamiento del beneficio de pensiones de gracia.

Se proponen ciertas modificaciones para mejorar la legislación vigente. En particular, se incorpora la revisión de antecedentes penales por parte de la Comisión Especial Asesora, dado que es parte de las circunstancias relevantes a tener en consideración para el otorgamiento de una pensión de gracia.

En el caso de que el solicitante presente antecedentes penales, deberá consignarse dicha información de manera explícita en el informe que se elevará al Presidente de la República. Finalmente, la propuesta dispone que el informe no solo debe limitarse a la evaluación y justificación, sino que también debe incluir una propuesta en relación al monto de la pensión, las condiciones asociadas y la vigencia del beneficio.

Crecimiento y empleo

El Presidente también se refirió al aumento de la desocupación en el país, que cerró el 2023 en un 8,5%, lo que implica un aumento interanual de 0,6 puntos porcentuales, pero una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

"Estoy convencido que Chile puede crecer más. Hoy tuvimos cifras esperanzadoras en materia de empleo, por primera vez en mucho tiempo desciende la cifra de desempleo” en relación al trimestre anterior, dijo Boric.

Afirmó que “creo que lo podemos hacer mejor aún, están reingresado muchos al mercado laboral y podemos mejorar el empleo a partir de inversión pública y privada”.

Caso convenios

El mandatario también se refirió al caso Convenios, luego de que esta semana se conociera una comunicación entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el exseremi de la misma cartera en Antofagasta, Carlos Contreras, donde señalaban que se estaban coordinando respecto a cómo enfrentar comunicacionalmente el caso Democracia Viva y que entregaron un informe al Gobierno.

“A ver qué nos dicen desde La Moneda”, dice el registro de audio de la exautoridad, todo esto previo a que estallara públicamente el caso Democracia Viva y donde supuestamente alertaban al jefe de asesores del mandatario, Miguel Crispi.

El mandatario sostuvo que “hemos entregado todos los antecedentes, no hay nada que esconder, esto ya está en sede judicial. Hay personas que han sido removidas por tener responsabilidad política y los ministros ya se han referido al tema”, asegurando que “que yo sepa ese informe no está a disposición, no es algo que haya llegado, no hay nueva información más allá de la que ya se ha dado sobre el tema.

En el intertanto, hoy el Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley para regular de mejor manera los traspasos de recursos entre organizaciones privadas sin fines de lucro y el Estado, estableciendo rango legal a limitaciones incorporadas en la Ley de Presupuestos 2024, como aumentar la antigüedad para que fundaciones opten a recursos públicos y fijando limitantes para ejecutar convenios, como no haberse desempeñado en dichas organizaciones antes de ejercer como autoridad.

Medidas de seguridad

Boric también abordó el asesinado de dos agricultores el fin de semana en Malloa, en medio de un asalto. Junto con entregar las condolencias a sus familias, el jefe de Estado indicó que “esto es inaceptable y por eso el despliegue de policías ha sido eficaz. Tenemos cuatro detenidos que, probada su responsabilidad, van a tener que enfrentarse a la ley”.

Respecto a un resguardo militar en la Ruta de la Fruta que piden los agricultores, indicó que “no tengo ningún tipo de prejuicio o miedo atávico a ninguna solución en particular” y que “hemos estado trabajando con las policías, Interior y las Fuerzas Armadas. Y durante la semana vamos a dar a conocer medidas en zonas donde ha habido situaciones críticas. Esta es la preocupación principal del gobierno, no queremos que esto se naturalice”.