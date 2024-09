Caso Audios: Guillermo Ramírez apunta a un "aprovechamiento político" de amistad de Luis Hermosilla con exministro Chadwick

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó este martes al Presidente Gabriel Boric por sus comentarios en torno al Caso Audios. “La pega del Presidente de la República es mucho más importante y siento que el Presidente Boric ha tomado la decisión de que él se transforme en una especie de comentarista", dijo en Tele13 Radio.

Por otra parte, al ser consultado sobre el vínculo entre el ex ministro Andrés Chadwick y Luis Hermosilla (formalizado por el Caso Audios), Ramírez fue enfático: “Hay una intencionalidad política, porque la amistad entre Hermosilla y Chadwick es innegable, la cercanía es innegable. Por lo tanto, trata de usarse esa realidad innegable para tratar de mancharlo a él y manchar al gobierno del Presidente Piñera".

El diputado enfatizó que, en torno al caso, “hay un aprovechamiento político”.

Dardos contra Boric

A juicio del parlamentario, los comentarios y anuncios del primer mandatario no van acompañados de obras. "Más que un problema de gestión es que el Presidente hace anuncios, hace comentarios, se pone del lado de la ciudadanía pero eso no va a acompañado de obras. No está haciendo su pega (...) Pareciera que el Presidente Boric cuando fija sus estrategias y prioridades semanales hace un esfuerzo sobrehumano por interpretar a la gente pero no por solucionarle los problemas".

Asimismo, Ramírez trajo a colación el extenso corte de servicios eléctricos ocurrido en el mes de julio, en la Región Metropolitana, como resultado de un sistema frontal, afirmando que el primer mandatario "se limitó durante todo ese tiempo a una maniobra comunicacional (...) ¿Alguien seriamente cree que si el Presidente hubiera sido Sebastián Piñera hubiéramos estado 15 días sin luz?".