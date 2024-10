"Es un golpe gigante”: Ministra Tohá admite impacto por el caso Monsalve, pero descarta renunciar

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó este lunes renunciar en medio de la polémica y los dardos lanzados desde la oposición tras la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve y la salida del exsubcretario, aunque admitió que "ir conociendo los detalles que se han ido sabiendo, es un golpe gigante y nos remueve a cada uno de nosotros”.

“No he pensado renunciar, creo que no corresponde en lo más mínimo. Aquí hay un ex subsecretario que está siendo investigado y a nosotros nos toca hacer las tareas de seguridad. No sé por qué deberíamos renunciar”, dijo durante una entrevista en CNN Chile Radio.

Al ser consultada sobre el tiempo que tomó la separación del ahora ex subsecretario del cargo, tras conocerse la denuncia, Tohá precisó que “yo entiendo que para muchas personas lo lógico era: ¿por qué no fue (desvinculado) esa misma noche? Bueno, porque había que saber qué estaba pasando con esa investigación".

"De hecho, en esas primeras horas vimos que la Fiscalía estaba haciendo una serie de diligencias, que no sólo había una denuncia, sino que la Fiscalía estaba muy encima, tomando una serie de definiciones muy rápido respecto a la acusación, lo cual le daba una cierta intensidad a la investigación”, agregó.

Asimismo, la ministra explicó que “el estándar del Gobierno es que cuando alguna autoridad de Gobierno es acusada por un delito, no puede mantenerse en el cargo si es formalizada por esa acusación (...) En el caso de las acusaciones por delitos sexuales, ese estándar es distinto. Por el hecho que hay una acusación, se aparta a la persona del cargo“.

Sin embargo, reconoció que “ciertamente, si usted me dice ahora que esto pudo haber pasado menos horas antes, ciertamente nos evitaríamos toda esta discusión”.

Por otra parte, la ministra también se refirió a la revisión de las cámaras del hotel hecha por Monsalve, afirmando que “es alarmante la posibilidad de que se haya ocupado la instancia de la inteligencia para protegerse de una eventual acusación (...) Pero lo tiene que definir la investigación”.

Durante la entrevista, Tohá también dio un espaldarazo al Presidente Gabriel Boric, asegurando que “no hay ningún flanco por el cual él pudiera haber obstruido a la justicia”.