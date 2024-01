Escalona pone a Marcel en el podio de los presidenciables, pero el “timing” inquieta al Partido Socialista

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este año 2024 estará marcado por una serie de procesos electorales, algo de lo que están muy conscientes en el Gobierno, que preferiría no adelantar la carrera presidencial en el oficialismo. Principalmente, se ha intentado no lanzar al ruedo a algunos ministros que deben estar enfocados en sacar adelante el programa y, particularmente, las reformas emblemáticas. Sin embargo, en los partidos ya están empezando a ponerse inquietos, porque no han surgido liderazgos que pudieran competir con los que la oposición ya tiene instalados.

De esta inquietud dio cuenta el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, abriendo el debate sobre las presidenciales tanto en su partido, como en el sector. Ello, porque en el contexto del acuerdo electoral al que se busca llegar con la Democracia Cristina (DC) de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores, el dirigente socialista admitió en radio ADN que de concretar dicho acuerdo le gustaría que se extendiera al ámbito parlamentario.

Y en lo que respecta al tema presidencial añadió que todas las fuerzas políticas están trabajando para que surjan nuevos liderazgos, que hasta ahora no han sido considerados. En este contexto fue que expresó una opinión personal respecto de una figura que podría ser presidenciable para el oficialismo: “Yo tengo un candidato… Yo creo que hay una persona que no figura en las encuestas y que nos podría representar espléndidamente en las próximas elecciones presidenciales –es mi opinión estrictamente personal-, Mario Marcel”, planteó.

Tras lo cual argumentó que el ministro de Hacienda “reúne las condiciones de responsabilidad, seriedad, de conocimiento del Estado. Es una figura que no ha estado en las lides presidenciales, como para que tuviera una proyección que nos representara”. Aunque admitió que “es difícil que vaya a aceptar” debido al mal clima político.

Pero insistió en que de cara a las presidenciales, en el oficialismo “tendrían que surgir figuras que se hayan puesto ahora, en este momento, en esta etapa tan difícil, en la tarea de conducir el Estado o una parte de él, en este caso la política económica, como es Mario Marcel”.

“Portaaviones del Gobierno”

En el PS no causaron sorpresa los dichos de Escalona y no son pocos los que coinciden con el dirigente, en lo que respecta a que Marcel sería una buena figura para representar al oficialismo en la carrera presidencial de 2025; no obstante, sí causó preocupación el “timing”. Hay quienes, pese a coincidir con el secretario general, estiman que este no es el momento apropiado para levantar una eventual candidatura, que se adelantó y que eso sólo podría provocar que desde la oposición endurezcan los ataques y “funas” al ministro.

Sin embargo, aseguran que Marcel goza del “respeto y la simpatía” de las bancadas parlamentarias, que lo perciben como el “portaaviones” del Gobierno y aunque en el partido señalan que nunca se ha abordado formalmente la posibilidad de que Marcel sea la carta presidencial del sector, de manera informal es un nombre que genera mucho consenso, aunque la mayoría también coincide con Escalona en torno a lo difícil que sería convencer al ministro para que aceptara el desafío de postular a La Moneda.

Uno de los parlamentarios socialistas que no dudó en referirse al tema abiertamente y dijo a Diario Financiero que “comparto plenamente lo que ha planteado Camilo Escalona” fue el diputado Jaime Naranjo, quien añadió a lo dicho por el secretario general de su partido que “siempre he visto a Mario Marcel como un hombre de Estado”.

Naranjo, quien dijo que ha establecido una relación “muy cercana” con el ministro a raíz de su trabajo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, no escatimó en detallar los atributos de Marcel, destacando su carácter dialogante y permanente disposición a llegar a acuerdos, lo que “le ha ganado el reconocimiento del mundo político e intelectual”. Según el diputado, el titular de Hacienda se diferencia de otras figuras políticas que han ocupado el mismo cargo, en su sencillez y cercanía hacia los parlamentarios con “una gran disposición a escuchar”.

Desde el punto de vista de Naranjo “Marcel podría ser un candidato presidencial tremendamente exitoso, porque su trabajo le da más valor a su figura”. Pero comparte con otros militantes de su partido en que “el mayor problema que vamos a tener es convencerlo”.